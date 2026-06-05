Trakų rajone pavogtas laivas ir brangi žvejybos įranga

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl didelės vertės vagystės ir aiškinasi visas su šiuo įvykiu susijusias aplinkybes.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, laikotarpiu nuo gegužės 26 d. 15 val. iki birželio 2 d. 14 val. Trakų r., Trakų sen., Raudonės II k., buvo pavogtas prie ežero kranto prirakintas laivas „Ranger RT178″. Kartu su laivu dingo ir jame buvusi vertinga įranga – benzininis variklis „Yamaha”, elektrinis variklis „ePropulsion”, žvejybos kompiuteris „Garmin” bei žvejybos reikmenys.
Preliminariais duomenimis, nukentėjusiajam padaryta apie 24 300 eurų turtinė žala.
Gyventojai, turintys informacijos apie pavogtą laivą ar galimai su vagyste susijusius asmenis, prašytume nedelsiant apie tai pranešti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Trakų r. policijos komisariato vyriausiajam tyrėjui Jonui Banuškevičiui, tel. nr. +370 700 65425, el. p. jonas.banuskevicius@policija.lt arba arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. Nr. 112.
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