Trakai vasarą pasitiko griausmingai: tūkstantinė eisena, kibinų rekordas ir šviesų misterija ant vandens

Gegužės 29–31 d. Trakai dar kartą įrodė, kodėl pelnytai vadinami vasaros sostine – miesto šventė „Trakų vasara 2026“ virto gausia, spalvinga ir žmones sutelkusia programa, kurioje susitiko miesto istorija, dabarties šurmulys ir jauniausių trakiečių energija. Organizatorių vertinimu, šventė sulaukė rekordinio gyventojų ir miesto svečių susidomėjimo: eisenoje žygiavo beveik tūkstantis žmonių, linijinių šokių programoje pasirodė daugiau nei 400 šokėjų, koncerte „Sveika, vasara!“ dalyvavo 30 vaikų kolektyvų, o vienu ryškiausių savaitgalio akcentų tapo Trakams ypač artimas rekordas – vienu metu 500 žmonių suvalgė 500 kibinų.
Šventės kulminacija tapo šeštadienio vakaras Vytauto Didžiojo krante, kur koncertavo „Lemon Joy“, Giedrė ir Paulina Paukštaitytė, o vakarą vainikavo įspūdinga lazerių ir šviesų misterija ant vandens.
„Trakai vasaros sostinės vardą pateisina ne vien gražiu kraštovaizdžiu ar ežerais. Jį kuria žmonės, renginiai, bendruomenės ir gebėjimas suburti skirtingas kartas. Norėjome, kad „Trakų vasara 2026“ nebūtų tik koncertų ar pramogų savaitgalis – šventėje turėjo matytis gyvas, įvairus ir atviras Trakų kraštas. Manau, šiemet tai be priekaištų pavyko“, – sako Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius.
Pirmoji diena – vaikams, jaunimui ir vasaros pradžiai
Penktadienį „Trakų vasara 2026“ prasidėjo nuo vaikų, jaunimo ir ugdymo bendruomenės. Vytauto Didžiojo krante veikė švietimo ir ugdymo įstaigų mugė „Mokslo sala“, kurioje lankytojai galėjo susipažinti su 27 rajono mokyklomis, neformaliojo švietimo veiklomis, edukacijomis ir kūrybinėmis dirbtuvėmis.
Tą pačią dieną Trakų rajono jaunieji atlikėjai pasitiko vasarą koncerte „Sveika, vasara!“, mieste vyko Lietuvos etnožaidynės, jaunimo tautinių šokių festivalis „Žvaigždūnė“, atvira treniruotė, muzikinė programa, komedijų laida ir grupės „Jauti“ koncertas. Pirmoji diena miestui suteikė jaunatviško judesio – nuo vaikų pasirodymų iki sporto, šokio ir vakaro muzikos.
Šeštadienį Trakai prisipildė žmonių, muzikos ir judesio
Šeštadienis tapo didžiausia ir triukšmingiausia šventės diena. Nuo ryto Trakuose vyko sporto varžybos, Rotušės turgus, vaikų pramogos, šeimų ir laisvalaikio veiklos, o miesto erdvėse skambėjo pučiamųjų orkestrai. Vyko tarptautinis vaikų futbolo turnyras „Trakų taurė“, paplūdimio tinklinio, krepšinio, kanupolo, irklenčių ir kitos sporto veiklos.
Vienu įspūdingiausių dienos akcentų tapo šventinė kolektyvų ir įstaigų eisena, subūrusi beveik tūkstantį dalyvių. Mieste netrūko muzikos, vėliavų, šypsenų ir bendruomenių šurmulio, o eisena tapo ryškiu ženklu, kiek daug žmonių šiemet įsitraukė į „Trakų vasaros 2026“ kūrimą. Tą pačią dieną vyko ir IX tautinių bendrijų festivalis „Čia mūsų gimtinė, čia mūsų namai“, kuriame savo muziką, dainas, šokius ir tradicijas pristatė dešimties tautų bendruomenės, į Trakus atvyko miestų draugų bei partnerių atstovai iš Ukrainos, Sakartvelo, Turkijos, Lenkijos ir Vokietijos.
Šeštadienio vakarą šventė pasiekė kulminaciją Vytauto Didžiojo krante. Čia koncertavo „Lemon Joy“, Giedrė ir Paulina Paukštaitytė, o vakarą vainikavo lazerių ir šviesų misterija ant vandens – vienas ryškiausių „Trakų vasaros 2026“ reginių, sutelkęs didžiulę minią prie ežero.
Sekmadienis grąžino prie tradicijų ir ramaus buvimo kartu
Sekmadienį šventė įgavo lėtesnį, bet ne mažiau gyvą ritmą. Trakų bazilikoje aukotos šv. Mišios už Trakų krašto žmones ir globėjus, o vėliau programa tęsėsi miesto erdvėse ir Vytauto Didžiojo krante, kur vyko linijinių šokių pasirodymas, subūręs daugiau nei 400 šokėjų, būgnų šou, piknikas ant ežero kranto, skonio fiesta su Vytaru Radzevičiumi ir bardų popietė su Zala, Žvirbliu ir Razausku.
Daugiausia smalsumo sekmadienį sulaukė kibinų rekordo siekimas. Vienu metu 500 žmonių suvalgė 500 kibinų, tad Trakams itin artimas kulinarinis akcentas buvo ne tik smagi pramoga, bet ir priminimas apie miesto paveldą, kurį pažįsta ir vietos gyventojai, ir svečiai.
Visas tris šventės dienas Trakuose taip pat vyko XV tarptautinė buriavimo regata „Galvės taurė 2026“. Ji papildė miesto šventę vandens sporto tradicija ir dar kartą priminė, kad Trakų vasara neatsiejama nuo ežerų.
Šventė baigėsi, bet vasara Trakuose tik prasideda
Pasak A. Šatevičiaus, šių metų „Trakų vasara 2026“ parodė ne tik renginių gausą, bet ir tai, kiek skirtingų žmonių, bendruomenių bei tradicijų kuria Trakų kraštą šiandien.
„Noriu padėkoti visiems, kurie kūrė šią šventę – organizatoriams, kultūros darbuotojams, švietimo įstaigoms, bendruomenėms, kolektyvams, sportininkams, savanoriams, partneriams ir kiekvienam atėjusiam žmogui. Tokios šventės gimsta ne iš vienos scenos ar vieno koncerto, o iš daugybės žmonių darbo ir noro būti kartu. Šventė baigėsi, bet vasara Trakuose tik prasideda“, – sako meras.
Trakų rajono savivaldybės informacija
Palikite komentarą