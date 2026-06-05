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Pasveikintos ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanotos Mamos

2026-06-052026-06-03
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Pasveikintos ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanotos Mamos
Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalį pelniusią Ramutę Karpovičienę (centre) pasveikino Trakų rajono savivaldybės vicemerė Jolanta Abucevičienė (dešinėje) ir administracijos direktorė Dovilė Daudaitė, 2026 m. birželio 1 d. Evelinos Kislych-Šochienės nuotr.

Š. m. birželio 1 d. Trakų rajono savivaldybės vicemerė Jolanta Abucevičienė ir administracijos direktorė Dovilė Daudaitė pasveikino dvi Trakų rajone gyvenančias Mamas, kurioms praėjusį penktadienį Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda įteikė ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalius. Šiemet šio ordino medaliais buvo pagerbtos Senųjų Trakų seniūnijos gyventoja Ramutė Karpovičienė ir Aukštadvario seniūnijos gyventoja Marijona Ramaneckienė.

R. Karpovičienės gyvenimo pradžia buvo nelengva, tačiau ją visada lydėjo atkaklumas, meilė žmogui ir pašaukimas ugdyti jaunąją kartą. Net 45-erius metus ji paskyrė pedagoginei veiklai. Dirbdama Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos (dabar – progimnazija) direktore, ji išugdė ne vieną kartą aktyvių, atsakingų ir savo šaliai atsidavusių žmonių. Šiandien ji džiaugiasi savo trimis vaikais ir aktyviai prisideda prie šešių vaikaičių auginimo, skatindama juos mylėti Lietuvą ir savo bendruomenę.

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalį pelniusią Marijoną Ramaneckienę (antra iš dešinės) sveikino Trakų rajono savivaldybės vicemerė Jolanta Abucevičienė (dešinėje), administracijos direktorė Dovilė Daudaitė (antra iš kairės) ir Aukštadvario seniūnė Ramunė Bartkevičienė, 2026 m. birželio 1 d. Evelinos Kislych-Šochienės nuotr.

Aukštadvario seniūnijos gyventoja M. Ramaneckienė užaugino keturis vaikus, kurie sukūrė savo šeimas ir padovanojo jai 10 vaikaičių ir 2 provaikaičius. Jos gyvenimas – tai stiprybės, kantrybės ir rūpestingumo pavyzdys, liudijantis vertybėmis bei dora grįsto auklėjimo ir besąlygiškos meilės svarbą.

Dar kartą nuoširdžiai sveikiname garbingą apdovanojimą pelniusias mamas ir linkime joms stiprios sveikatos, artimųjų meilės bei ir toliau įkvėpti visą bendruomenę savo pavyzdžiu.

Trakų rajono savivaldybės informacija

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