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Ieškoma nepilnametė

2026-06-042026-06-04
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 Pranešimas spaudai
Ieškoma nepilnametė
Laima Raibikytė

Vilniuje ieškoma nepilnametė Laima Raibikytė, kuri šiandien pasišalino iš gydymo įstaigos. Merginos buvimo vieta šiuo metu nežinoma.

Požymiai: apie 150 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, tamsių ilgų plaukų, nešioja apvalius akinius. Vilkėjo rudą megztinį, mūvėjo juodas kelnes. Mobiliojo telefono su savimi neturi.

Pirminiais duomenimis, mergina išvyko autobusu nuo gydymo įstaigos ir galėjo vykti geležinkelio stoties kryptimi.

Asmenis, mačiusius Laimą ar žinančius jos buvimo vietą, prašytume nedelsiant pranešti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

Lietuvos policijos pranešimas

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