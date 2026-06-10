Minėsime Gedulo ir vilties, Okupacijos ir genocido dienas

Vilniuje ir kitose Lietuvos vietose vyks renginiai, skirti Gedulo ir vilties, Okupacijos ir genocido dienų tragiškoms netektims ir pasipriešinimui atminti. Šiemet minimas pirmųjų masinių Lietuvos gyventojų trėmimų į Sibirą 85-metis.
Minėjimo renginiais prisimenami įvykiai, lėmę prievartinį Lietuvos valstybingumo raidos sustabdymą ir brutalų tautos naikinimą, – 1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjungos pradėta Lietuvos Respublikos okupacija ir po metų, 1941 m. birželio 14 d., jos įvykdyti pirmieji masiniai Lietuvos gyventojų trėmimai į Sibirą.
Birželio 13 d., šeštadienį, 12 val. rengiamas pirmųjų masinių trėmimų minėjimas prie Laptevų jūros tremtinių brolijos „Lapteviečiai“ atkurtos žeminukės-jurtos Lietuvos etnografijos muziejuje Rumšiškėse.
Birželio 14 d., sekmadienį,
10 val. vyks Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms atminti skirtas minėjimas Seimo Kovo 11-osios Akto salėje. (Tiesioginė transliacija: Seimo svetainėje, televizijos programa „Seimas – tiesiogiai“, Seimo paskyrose „Facebook“ ir „YouTube“, taip pat per LRT televiziją ir LRT radiją).
Prieš pat vidurdienį, 11.59 val., visi kviečiami prisijungti prie pilietinės akcijos – tylos minutės okupacijos aukoms atminti. 12 val. įvyks Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo rūmų. (Tiesioginė transliacija: Seimo svetainėje, televizijos programa „Seimas – tiesiogiai“, Seimo paskyrose „Facebook“ ir „YouTube“, taip pat per LRT televiziją ir LRT radiją).
12.15 val. – Pagarbos eisena Vilniuje nuo Nepriklausomybės aikštės iki Aukų gatvės, okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukų pagerbimo ceremonija prie paminklų politiniams kaliniams ir tremtiniams.
12.30 val. organizuojama Gėlių padėjimo ceremonija prie paminklų politiniams kaliniams ir tremtiniams Aukų gatvėje, Vilniuje. (Tiesioginė transliacija per LRT televiziją).
13 val. rengiama pilietinė istorinės atminties akcija „Atminties neištremsi“ šalia Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus Vilniuje. Planuojama akcijos pabaiga – birželio 15 d. 12 val. (Tiesioginė transliacija per LRT televiziją – iki 13.15 val.).
14 val. – Atminimo valanda prie Naujosios Vilnios geležinkelio stoties memorialo.
17.30 val. bus aukojamos šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. (Tiesioginė transliacija per LRT PLIUS).
Birželio 15 d., pirmadienį, 10 val. organizuojama Gėlių padėjimo ceremonija prie paminklo žuvusiems už Tėvynę Lietuvos kariuomenės karių kapų memoriale Antakalnio kapinėse. Taip pat vyks Karinių oro pajėgų atstovų gėlių padėjimo ceremonija prie paminklo Lietuvos kariuomenės karininkams Kauno Aukštųjų Šančių karių kapinėse, skirto sovietų ir nacių okupacijų aukoms atminti.
Pirmadienį bus minimos pirmosios sovietų okupacijos aukos, pasienio baro viršininko Aleksandro Barausko 86-osios žūties metinės.
12 val. bus aukojamos šv. Mišios Rudnios Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Globėjos bažnyčioje.
13 val. įvyks Aleksandro Barausko atminimo pagerbimas jo žūties vietoje Ūtos kaime, Varėnos rajone. Lemtingąją 1940 m. birželio 15 d. maždaug 3 val. 40 min. ryte apie dvidešimt 185-ojo šaulių divizijos žvalgybinės grupės kareivių apšaudė pasienio 2-osios Ūtos sargybos būstinę, susprogdino granatą ir, įsiveržę į patalpą, jėga išvedė sargybos viršininką A. Barauską į kiemą. Vienas kareivis kelis kartus kirto jam kardu, kitas iššovė į galvą. Vežamas pas gydytoją A. Barauskas kelyje mirė.
Seimo rūmuose – tremtims skirtos parodos
Birželio 10–19 dienomis Seimo skaitykloje bus eksponuojama Alberto Švenčionio fotografijų paroda „Tremties vaikai – vilties vaikai“. Atidarymas – birželio 12 d. 10 val. (įėjimas laisvas).
Birželio 10–30 dienomis eksponuojama:
paroda „Negrįžusiems. Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–19 d.“ Seimo Vitražo galerijoje. Atidarymas – birželio 12 d. 11 val. (įėjimas pagal sąrašus);
knygų ir eksponatų paroda „Neužmiršti. Birželio istorijos“ Seimo skaitykloje (įėjimas laisvas).
Gintauto Aleknos fotografijų paroda „Ten, kur gyveno lietuviai“ Seimo lankytojų centre (įėjimas laisvas).
Visa renginių programa
LRS Informacijos ir komunikacijos departamento
Spaudos biuras
Palikite komentarą