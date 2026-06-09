Nemokamos garsinės knygos – nauja paslauga didžiausioje Lietuvos viešųjų bibliotekų sistemoje

Didžiausioje Lietuvos viešųjų bibliotekų skaitmeninėje sistemoje iBiblioteka.lt skaitytojams pristatoma nauja paslauga – nemokamos garsinės knygos. Iki šiol platformoje buvo galima skolintis fizines ir elektronines knygas, o dabar – ir klausytis profesionaliai įgarsintų kūrinių telefone, planšetėje ar kompiuteryje.
„Garsinių knygų atsiradimas sistemoje iBiblioteka.lt reikšmingai išplečia skaitymo galimybes ir padeda bibliotekų fondus pasiekti dar didesniam žmonių ratui. Vieniems tai bus patogus būdas skaityti keliaujant ar užsiimant kasdieniais darbais, kitiems – lengviau pasiekti literatūrą. Kartu tai natūrali Nacionalinės bibliotekos misijos tąsa – užtikrinti, kad kiekvieną šalies gyventoją kultūra, knygos ir žinios pasiektų taip, kaip jam patogiausia “, – sako Renata Lygienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Paslaugų departamento vadovė.
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Garsinės knygos suteikia galimybę mėgautis literatūra ir ją patirti kitaip – kelionėje, sportuojant, dirbant ar ilsintis. Paslauga skirta visiems: tiek tiems, kurie nori patogiai ir šiuolaikiškai skaityti, tiek tiems, kam tradicinis skaitymas dėl įvairių priežasčių tampa sudėtingesnis.
Garsinės knygos dažniausiai prieinamos mokamose platformose, o iBiblioteka.lt garsinių knygų paslauga yra visiškai nemokama. Ja naudotis labai paprasta – tereikia prisijungti prie savo iBiblioteka.lt paskyros kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje ir pasirinkti norimą leidinį.
Platus autorių ir leidyklų pasirinkimas
Šiuo metu skaitmeninėje bibliotekoje jau prieinama daugiau kaip 200 garsinių knygų, jų kolekcija bus nuolat papildoma naujais leidiniais. Čia skaitytojais ras įvairių žanrų ir temų kūrinių – nuo grožinės literatūros iki filosofijos, psichologijos, socialinių, gamtos ir taikomųjų mokslų, istorijos bei meno leidinių. Platformoje pristatomi leidyklų „Alma littera“, „AMK“, „Hubris“, „Aukso žuvys“, „Klausykla“, „Rara“, „Svajonių knygos“ išleisti darbai.
Skaitytojai gali rinktis iš gausios autorių ir kūrinių pasiūlos:
- pasaulio literatūros klasikų – George’o Orwello, Edgaro Allano Poe, Marcelio Prousto, Franciso Scotto Fitzgeraldo, Gabrielio Garcios Marquezo ir kitų autorių kūrinių;
- populiarių šiuolaikinių užsienio rašytojų – Elenos Ferrante, Sarah J. Maas, Khaledo Hosseini, Rebeccos Yarros, Fredriko Backmano ir kitų autorių knygų;
- psichologijos autorių – Jurgos Dapkevičienės, Gedimino Navaičio, Austėjos Landsbergienės, Eugenijaus Laurinaičio, Carol S. Dweck, Jeffrey E. Youngo ir Janet S. Klosko knygų;
- filosofijos ir teologijos klasikų – Søreno Kierkegaardo, Aurelijaus Augustino, Immanuelio Kanto, Blaise’o Pascalio, Karlo Jasperso, Levo Karsavino veikalų;
- žinomų Lietuvos kūrėjų, rašytojų, mokslininkų – Aurimo Švedo, Lauryno Katkaus, Juozo Gaižausko, Beno Lyrio, Ginos Viliūnės, Akvilinos Cicėnaitės, Kotrynos Zylės, Ilonos Skujaitės, Kristinos Petrauskės ir kitų autorių darbų.
Visas garsines knygas rasite čia ›
iBiblioteka.lt – didžiausia Lietuvos viešųjų bibliotekų skaitmeninė sistema, vienoje vietoje suteikianti prieigą prie daugiau kaip 10 mln. knygų, periodinių leidinių, garso ir vaizdo įrašų, žemėlapių bei elektroninių išteklių. Portalą koordinuoja ir administruoja Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
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