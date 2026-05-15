Trakiečiai – Lietuvos čempionai!

2026-05-152026-05-12
Trakų kiokušin karate klubo „Energijos smūgis“ kovotojai – nugalėtojai

Praėjusį savaitgalį Kėdainių arenoje įvyko Lietuvos kiokušin karatė vaikų-jaunučių čempionatas. Į šias varžybas Trakų kiokušin karate klubas „Energijos smūgis“ atvežė 7 kovotojus ir visi jie lipo ant nugalėtojų pakylos.

Visas kovas laimėjo ir 2026 metų Lietuvos čempionais tapo Ąžuolas Deveikis, Erikas Zajančkauskas ir Aleksas Dominykas Pulianauskas. Lietuvos vicečempionų vardus iškovojo Ieva Deveikytė ir Pranas Vaitiekus. Trečiąsias vietas iškovojo Titas Stadalnykas ir Ignas Zajančkauskas.

Iš viso varžybose dalyvavo beveik 700 kovotojų iš 39 Lietuvos klubų.

Treniruotės vyksta Trakų pradinėje mokykloje, kviečiame prisijungti vaikus nuo 5 metų.

Visas treniruotes veda klubo įkūrėjas, vadovas ir treneris Darius Petrikauskas.

Registracija telefonu 060888822 arba Facebook Darius Petrikauskas. 

„Trakų žemės” inform.

