Veronika ChiChi: tūkstančio balsų džiazas virš Galvės

XIX tarptautiniame džiazo festivalyje „Galvės Jazz fiesta“ liepos 3-ąją koncertuoja viena ryškiausių Lietuvos džiazo vokalisčių Veronika ChiChi. Su ja muzikuos ilgamečiai scenos partneriai – Dmitrijus Golovanovas (klavišiniai), Artūras Duckis (bosinė gitara) ir Domantas Razmus (mušamieji).
Veronikos kūryba – tai tradicinio džiazo improvizacijų ir šiuolaikinio skambesio jungtis. Jos debiutinis albumas A Singer of a Thousand Faces atskleidė nepaprastą stilistinį lankstumą, o programa „Namai“ tapo artima daugeliui klausytojų. Trakuose skambės ne tik gerai pažįstami kūriniai, bet ir naujos kompozicijos – būsimo albumo užuomazgos.
Scenoje Veronika ChiChi atsiskleidžia kaip brandi kompozitorė ir stipri lyderė, o kartu grojantys No Name Jazz Fellas suteikia muzikai drąsos, techninio virtuoziškumo ir žaismingų improvizacijų. Kolektyvas koncertavo svarbiausiuose Lietuvos festivaliuose, taip pat pasirodė Kaire, Lvove, Budapešte, Latvijoje.
Veronikos ChiChi dalyvavimas tarptautiniame projekte „Jazz Exchange“ su Bojan Z bei muzikantais iš Serbijos ir Liuksemburgo atvedė į prestižines scenas – „Like A Jazz Machine“ Liuksemburge ir Novi Sad Jazz festivalį. Projekto kulminacija – šiuo metu leidybai rengiamas albumas.
Renginys lauks Trakuose, Karaimų g. 57A, Vytauto Didžiojo kranto prieplaukoje. Džiazo laivas išplauks 19 val. Išsamiau apie koncertą ir festivalį: www.trakaijazz.lt
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Festivalį rengia Rūdiškių muzikos mokykla, projekto autorius ir vadovas – mokyklos direktorius Aringas Šumskas. Renginį remia Trakų rajono savivaldybė, festivalio globėjas – meras Andrius Šatevičius.
„Galvės Jazz fiestos“ informacija
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