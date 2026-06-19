Bendrystės diena Trakuose – šventė, subūrusi šeimas ir bendruomenę

Jovita Bliznikė, VšĮ „Sava augimo erdvė“ įkūrėja
Birželio 13-osios rytą Trakų kultūros ir meno centro aikštelėje netrūko vaikų juoko, šypsenų ir šilto bendravimo. Čia vyko Bendrystės diena šeimoms – jauki ir prasminga šventė, sukvietusi Trakų miesto bei rajono gyventojus, taip pat svečius iš aplinkinių miestų ir miestelių. Renginys priminė, kokią svarbią vietą mūsų gyvenime užima bendrystė, tarpusavio ryšiai ir kartu praleistas laikas.
Nuo pat pirmųjų šventės akimirkų lankytojų laukė gausybė veiklų. Mažieji dalyviai turėjo galimybę susipažinti su gyvu poniu ir juo pajodinėti, o didelio dėmesio sulaukė ir „Gyvas kalnas“ šeimos ūkio edukacinė erdvė. Čia vaikai iš arti stebėjo įvairius naminius bei dekoratyvinius paukščius, sužinojo apie jų priežiūrą, maitino gyvūnus ir apžiūrėjo skirtingų rūšių kiaušinius. Edukacija suteikė ne tik naujų žinių, bet ir galimybę patirti artimesnį ryšį su gyvąja gamta.
Visos dienos metu šventinę nuotaiką kūrė muilo burbulai, žaidimai ir įvairios edukacinės veiklos. Vaikų juokas ir džiugios emocijos lydėjo kiekvieną renginio erdvę, o šeimos mėgavosi galimybe laiką leisti kartu.
Renginio metu lankytojų laukė ir Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro Globos centro komanda. Specialistai bendravo su šeimomis, pristatė globos svarbą, atsakė į rūpimus klausimus bei kvietė daugiau sužinoti apie galimybę tapti globėjais. Didelio susidomėjimo sulaukė interaktyvios veiklos – laimės ratas, įvairios užduotys, žinias apie globą tikrinantys klausimai ir simboliniai prizai. Tokia forma jautri tema buvo pristatyta patraukliai ir suprantamai įvairaus amžiaus lankytojams.
Šeimos taip pat aktyviai įsitraukė į praktines dirbtuves, kurių metu gamino natūralią priemonę nuo uodų ir erkių. Šias dirbtuves organizavo Trakų lopšelio-darželio „Savas darželis“ direktorė Karolina Ilgert. Veikla tapo puikia proga kartu kurti, mokytis ir įgyti naudingų žinių artėjančiam vasaros sezonui.
Kūrybiškumo netrūko dailės studijos „ARTistai“ organizuotuose tapybos užsiėmimuose. Vaikai laisvai reiškė savo idėjas, fantaziją ir emocijas spalvomis, o jų sukurti darbai tapo ryškiu šventės akcentu. Ypatingo dėmesio sulaukė bendri šeimų kūrybiniai darbai.
Puikią atmosferą viso renginio metu kūrė „Bobito“ animatorė, kvietusi vaikus į aktyvius žaidimus, užduotis ir įvairias pramogas. Ne mažiau dėmesio sulaukė ir „Pramogautojai.lt“ įrengtas balionų namelis, tapęs viena lankomiausių šventės erdvių. Daug džiaugsmo mažiesiems suteikė ir netikėtas svečias – visų mylimas Mikė Pūkuotukas. Vaikai noriai fotografavosi, bendravo ir džiaugėsi galėdami sutikti mėgstamą pasakų personažą.
Prie šventės prisijungė ir Trakų rajono neįgaliųjų draugija, pristačiusi bendruomenės narių rankomis kurtus žaislus bei kitus dirbinius. Lankytojai turėjo galimybę susipažinti su draugijos veikla, pabendrauti su jos nariais ir įsigyti kruopščiai pagamintų darbų. Šis dalyvavimas priminė, kokia svarbi yra atvira, įtrauki ir vieni kitus palaikanti bendruomenė.
Džiugu, kad Bendrystės diena sulaukė tokio gausaus susidomėjimo. Į renginį atvyko ne tik Trakų miesto ir rajono gyventojai, bet ir šeimos iš aplinkinių vietovių. Tai dar kartą parodė, kad bendruomenę vienijančios iniciatyvos yra vertinamos ir laukiamos. Galimybė sustoti kasdienybės skuboje, pabūti kartu, užmegzti naujas pažintis ir kurti bendrus prisiminimus tapo didžiausia šios dienos vertybe.
Tikimasi, kad Bendrystės diena taps gražia tradicija, kasmet suburiančia vis daugiau šeimų, bendruomenės narių ir partnerių. Tokie renginiai stiprina tarpusavio ryšius, skatina bendruomeniškumą ir kuria aplinką, kurioje gera augti vaikams, būti šeimoms ir veikti kartu.
Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyviams, partneriams, savanoriams ir organizatoriams už kartu sukurtą šventę. Vaikų juokas, nuoširdžios šypsenos ir bendrystės kupinos akimirkos tapo gražiausiu įrodymu, kad tokie susitikimai yra prasmingi, reikalingi ir laukiami.
Renginys organizuotas, finansiškai prisidedant Trakų rajono savivaldybei.
Organizatoriai:
- Trakų lopšelis-darželis „Savas darželis“
- VšĮ „Sava augimo erdvė“
Partneris:
- Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro Globos centras
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