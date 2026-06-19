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Kernavėje pristatytas dvikalbis leidinys „Mitinė Kernavė: legendos, padavimai, sakmės“

2026-06-192026-06-18
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Kernavėje pristatytas dvikalbis leidinys „Mitinė Kernavė: legendos, padavimai, sakmės“

Kernavės archeologinės vietovės muziejuje pristatytas projektas „Mitinė Kernavė: legendos, padavimai, sakmės“ ir jo rezultatas – naujai išleistas dvikalbis pažintinis leidinys lietuvių ir anglų kalbomis.

Projektu siekta aktualizuoti Kernavės archeologinės vietovės – UNESCO pasaulio paveldo objekto – kultūrinį kraštovaizdį ir nematerialųjį paveldą per vietovės sakytinę tradiciją. Leidinyje publikuojami rankraštiniuose šaltiniuose išlikę, iki šiol plačiau neviešinti Kernavės apylinkių legendų, padavimų ir sakmių tekstai, atskleidžiantys vietovės mitinį pasaulį, senąją pasaulėžiūrą ir tradicinį mąstymą.

Leidinys kviečia skaitytojus leistis į paslaptingą kelionę po legendinę pirmąją Lietuvos sostinę: susipažinti su pasakojimais apie milžinus, vėles, stebuklingus akmenis, šventvietes, požeminius tunelius ir kitus mitais apgaubtus Kernavės kraštovaizdžio objektus. Knyga papildyta QR kodu, suteikiančiu galimybę susipažinti su Kernavės istorinėmis fotografijomis.

Leidinio pristatymo renginio metu žiūrovai išvydo Teatro LABAS spektaklį „Apie vėles žemėje klajojančias“, o susitikime su leidinio rengėjais buvo aptarta Kernavės tautosakos reikšmė, jos sąsajos su archeologiniu ir kultūriniu paveldu bei šio paveldo aktualizavimo galimybės šiandien.

Projektas prisideda prie UNESCO saugomos Kernavės archeologinės vietovės išskirtinės visuotinės vertės sklaidos, stiprina kultūrinio turizmo patrauklumą ir sudaro sąlygas tiek Lietuvos, tiek užsienio auditorijoms pažinti Kernavę per jos gyvąją pasakojamąją tradiciją.

Leidinį sudarė Kristina Stankevičienė, specialioji mokslinė redaktorė – hum. m. dr. Asta Skujytė-Razmienė, kalbos redaktorė – Rima Bertaševičiūtė, knygos dailininkė – Neringa Žukauskaitė.

Kviečiame atrasti Kernavę kitaip – pažinti senąją Lietuvos sostinę per tautosaką ir nusikelti į stebuklingą legendinės vietovės mitologinį pasaulį.

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato pranešimas

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