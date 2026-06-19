Trakų rajone pagerbtos tremties aukos

Birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties dieną, visame Trakų rajone vyko tremties aukų atminimo renginiai. Į juos susirinkę gyventojai, bendruomenių atstovai, meno kolektyvai, Savivaldybės vadovai, tarybos nariai bei seniūnai prisiminė skaudžiausias Lietuvos istorijos akimirkas, tylos minute pagerbė nukentėjusiuosius ir jų artimuosius, padėjo gėlių bei uždegė atminimo žvakeles.
Minėjimų metu į susirinkusiuosius kreipėsi Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius, vicemeras Jonas Kietavičius ir administracijos direktorė Dovilė Daudaitė, savo kalbose pabrėžę laisvės kainą, tautos stiprybę ir viltį, lydėjusią Lietuvos žmones net pačiais sunkiausiais istorijos etapais.
Trakuose prie tremtinių ir politinių kalinių paminklų buvo padėtos gėlės, aukotos Šv. Mišios Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje, o vėliau tremties aukos pagerbtos prie Trakų kultūros ir meno centro. Čia vyko pilietinė akcija „Atminties neištremsi“, kurios metu buvo skaitomi tremtinių ir politinių kalinių vardai, pavardės bei likimai (grįžo, negrįžo ar likimas nežinomas). Taip siekta išsaugoti atmintį apie daugiau nei 300 tūkst. Lietuvos gyventojų, patyrusių tremtį ir kalinimą.
Pagerbiant išvykusiuosius ir negrįžusiuosius Lentvaryje minėjimas pradėtas prie geležinkelio stoties, o vėliau buvo surengta iškilminga atminimo eisena iki Rūpintojėlio koplytstulpio, aukotos Šv. Mišios Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje.
Rūdiškių geležinkelio stotyje – vietoje, iš kurios prasidėjo tremtinių kelias – vyko akcija „Gėlės tremtinių atminimui…“, šalia memorialinės lentos nugulė gėlių žiedai ir suspindo žvakutės, o visuotinė tylos minutė sutelkė giliai rimčiai.
Onuškyje surengtas minėjimas „Sugrįžtantys balsai: Onuškio tremties istorijos“, skirtas vietos žmonių likimų įamžinimui, o Paluknyje Gedulo ir vilties diena paminėta bibliotekoje, kviečiant gyventojus prisiminti įvairius Lietuvos istorijos tarpsnius ir dalintis atmintimi.
Rykantuose aukotos Šv. Mišios, prie geležinkelio stoties ir kryžiaus uždegtos atminimo žvakelės, taip pat vyko edukacinis žvakių liejimo užsiėmimas. Dusmenyse taip pat buvo surengtas bendruomenę subūręs minėjimas. Atminties renginių ciklą užbaigė atminties valanda Tiltuose, surengta birželio 15-ąją – Okupacijos ir genocido dieną.
Prieš 85-erius metus, 1941 m. birželio 14-ąją, buvo pradėti masiniai Lietuvos gyventojų trėmimai, liudijantys ne tik mūsų tautos kančią, bet ir stiprybę, gebėjimą išlikti ir puoselėti viltį net pačiomis sudėtingiausiomis aplinkybėmis. Gedulo ir vilties diena – tai ne tik skaudžios praeities prisiminimas, bet ir įsipareigojimas saugoti istorinę atmintį bei perduoti ją ateities kartoms.
Trakų rajono savivaldybė dėkoja visiems dalyvavusiems ir kviečia saugoti savo valstybės istoriją, puoselėti ją širdyse ir perduoti jaunajai kartai – kad atmintis visada išliktų gyva.
Trakų rajono savivaldybės informacija
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