Vasaros atostogos  – pats smagiausias metų laikas

Mokytoja Angelina Jalynskaja, Stovyklos koordinatorė
Rūdiškių gimnazijoje kasmet organizuojama vaikų vasaros poilsio stovykla. Stovykla labai naudinga vaikams – praplečia akiratį, praturtina geromis emocijomis. Siekiama vaikų laisvalaikį organizuoti taip, kad jis būtų kuo įdomesnis, turiningesnis, kad vaikai galėtų smagiai pabendrauti su įvairiais įdomiais žmonėmis, įgyti naujų patirčių ir žinių. Todėl ir šiais metais gimnazija dalyvavo Trakų r. savivaldybės vaikų socializacijos projekte ir birželio 8–12 d. organizavo vaikų vasaros atostogų stovyklą pradinių klasių mokiniams.
Šiais metais programa „Kurkime, tyrinėkime, eksperimentuokime“ buvo orientuota į STEAM mokslo sričių veiklas. Stovyklautojai pabuvojo skirtingose aplinkose, įgijo naujų žinių ir patyrimų STEAM laboratorijose, kur turėjo galimybę pasijusti mažaisiais mokslininkais ir menininkais, tyrinėjo, eksperimentavo ir kūrė. Vaikai dalyvavo smagiuose užsiėmimuose, kūrybinėse dirbtuvėse, atliko eksperimentus ir bandymus, konstravo kaleidoskopus ir programavo robotus, bendravo, sportavo, žaidė stalo ir lauko žaidimus. Kasdien vyko aktyvios veiklos, kurios padėjo atskleisti įvairiausius vaikų gebėjimus ir stovyklautojams suteikė daug džiaugsmo ir netikėtų atradimų.
Džiugu, kad stovyklos tikslai ir uždaviniai buvo įgyvendinti. Vaikai sakė, jog labai greitai ir įdomiai prabėgo dienos stovykloje. Jie puikiai praleido laiką mėgaudamiesi kruopščiai suplanuota programa, daug išmoko ir sužinojo, kiekvieną dieną patyrė daug gerų emocijų ir įspūdžių. Atsisveikindami palinkėjo vieni kitiems geros ir saugios vasaros.
Stovyklos organizatorių nuotraukos
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