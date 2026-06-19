Nebaigtos statybos, griautini pastatai ir kiti rajono iššūkiai

„Trakų žemės“ pokalbis su Trakų rajono savivaldybės administracijos direktore Dovile DAUDAITE.
Visi jau žinome, kad buvo patvirtintas projektas ir gautas leidimas Trakų kultūros ir meno centro rekonstrukcijai. Gal galėtumėte pristatyti mūsų skaitytojams, kaip vyko derinimo darbai, kas daroma ir kada prasidės esamų TKMC rekonstrukcija?
Turbūt ne paslaptis, kad šis projektas ir jo parengimas buvo ilgą laiką laukiamas ne tik Trakų miesto gyventojų, bet ir visos Trakų rajono kultūros bendruomenės.
Trakų kultūros ir meno centro pastato rekonstrukcija yra labai didelės apimties projektas. Iššūkis buvo esamą pastatą pritaikyti šiuolaikiniams reikalavimams: higienos, priešgaisrinės apsaugos, planuojant priedangą.
Trakų kultūros ir meno centro pastato rekonstrukcijos projekto sprendiniai suderinti su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos ir Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija. Svarbu pasakyti, kad jau yra gautas statybą leidžiantis dokumentas.
Šiuo metu savivaldybė ieško būdų gauti finansavimą šio projekto statybai, kadangi jo vertė siekia virš 17 mln. Eur.
Įgyvendinus projektą jis taps ne tik traukos objektu, bet ir kultūros židiniu rajone.
Šalia savivaldybės stovi apgriuvęs buvusio „Žuvėdros“ kino teatro pastatas. Po privatizavimo su šiuo pastatu niekas nebuvo ir, atrodo, nėra daroma. Ar galite papasakoti apie šį pastatą ir koks bus jo likimas?
Trakų rajono savivaldybės žiniomis buvęs „Žuvėdros“ kino teatro pastatas yra parduodamas. Savivaldybė ne kartą bendravo su dabartiniu pastato savininku, kvietė tvarkyti pastatą ir įveiklinti. Kas bus daroma su pastatu ateityje – priklausys nuo naujų savininkų, savivaldybė prisidės ieškant geriausio sprendimo, tarpininkaus derinant sprendinius su kitomis institucijomis.
Svarbu pažymėti, kad pastatas buvo įtrauktas į neprižiūrimų statinių sąrašą, dėl to savininkams teko mokėti didesnius mokesčius, tačiau ir tai neprivertė savininkų imtis statinio atnaujinimo ir įveiklinimo darbų.
Vytauto g. pradžioje prasidėjo buvusio Trakų seniūnijos pastato rekonstrukcija. Įdomu, kuo šis pastatas taps, kas numatoma?
Statybos leidimas minėto pastato rekonstrukcijai išduotas 2025 m., pagal kurį bus administracinės ir maitinimo paskirties patalpos.
Dar vienas pusiau apdegęs, medinis ir jau daug metų apleistas pastatas Vytauto g ir Lanko g. kampe – vietoje, kur praeina tikrai nemažas srautas žmonių – liūdnai reprezentuoja mūsų miestą atvykstantiems miesto svečiams. Ar galėtumėte pakomentuoti situaciją?
Vytauto ir Lanko gatvių kampe esantis pastatas yra privatus daugiabutis namas, priklausantis keliems savininkams. 2025 m. išduoti specialieji reikalavimai pastato kapitaliniam remontui. Tikėtina, kad šiuo metu rengiamas projektas.
Įdomus savo architektūra ir istorija buvęs „Nendrės“ restoranas šiandien stovi kaip dar vienas namas-vaiduoklis, kuris laukia nuosprendžio. Kokie pokyčiai planuojami, kalbant apie šio pastato ateitį?
Buvusio „Nendrės“ restorano pastato savininkas yra juridinis asmuo. Kadangi pastatas nepriklauso savivaldybei, savivaldybės vaidmuo galėtų būti tik kaip mediatoriaus. Dar 2008 metais savivaldybė yra patvirtinusi sklypo detalųjį planą, kuriam pritarė tiek Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, tiek Kultūros paveldo departamentas bei kitos institucijos. Detaliajame plane yra nustatyti pastato rekonstravimo ir galimos plėtros parametrai. Taigi, teritorijų planavimo dokumentai leidžia savininkui rengti įvairius pastato įveiklinimo scenarijus.
Garsusis A. Eitučio „Automobilių muziejus“, esantis Karaimų gatvėje, jau daug metų buvo statomas, nebaigtas ir galiausiai užkonservuotas. Kas bus su šiuo pastatu?
Pastato savininkas planuotą muziejų įrengė Vilniuje, o Trakuose esantį statinį bando įveiklinti, pritaikyti viešbučio funkcijoms. Savivaldybė nėra gavusi oficialaus kreipimosi dėl paveldo ar saugomos teritorijos reikalavimų.
Mūsų skaitytojam būtų labai įdomu sužinoti, kaip rajone įgyvendinama daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, ar yra šiuo metu renovuojamų pastatų, kiek jų jau renovuota?
Trakų rajono savivaldybė nuosekliai skatina daugiabučių namų renovaciją. Šiuo metu Trakų rajone turime 72 modernizuotus daugiabučius – tai sudaro daugiau kaip 25 proc. visų daugiabučių. Lyginant su kitomis šalies savivaldybėmis, rezultatas vertinamas kaip geras, tačiau matome didesnį potencialą, todėl siekiame dar aktyvesnio gyventojų įsitraukimo.
Siekdama dar labiau paskatinti gyventojus renovuoti savo daugiabučius namus, savivaldybė kiekvienais metais organizuoja gyvenamosios aplinkos (kiemų) sutvarkymą prie daugiabučių namų. Pagal šią priemonę prioritetiniai kiemai yra tie, kurie yra šalia renovuotų daugiabučių namų.
Trakų rajono Savivaldybė nusipirko senąjį Lietuvos pašto pastatą. Gal galėtumėte papasakoti, kas planuojama, kokia numatoma pastato paskirtis?
Jau yra baigiamas vykdyti pastato kapitalinis remontas, po kurio į pastatą persikels Trakų seniūnija, Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius ir Asociacija Trakų krašto vietos veiklos grupė. Šis statinys leis pagerinti ne tik savivaldybės darbuotojų darbo sąlygas, bet ir bus patrauklesnis lankytojams.
Norėtume prisiminti istoriją apie garsaus advokato Jono Ivoškos pastatų, esančių Žemaitės g. griovimą. Trakų rajono apylinkės teismas priėmė sprendimą šiuos statinius nugriauti, tačiau vis dar tyliai ir ramiai stovi. Kodėl?
Pagal teismo sprendimą, savivaldybė nevykdo kontrolės dėl statinių nugriovimo.
„Trakų žemei“ komentarą pateikė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija:
„Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmai 2025-10-27 sprendimu tenkino Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – VTPSI) ieškinį. Teismas nusprendė iškeldinti statinių savininką su visu jam priklausančiu turtu iš žemės sklype neteisėtai pastatytų statinių, įpareigojant per 2 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsikelti.
Statinių savininkas šį sprendimą apskundė, todėl šiuo metu vyksta teisminis ginčas – apeliacinės instancijos teismas skundą dar nagrinėja.
Jei apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos sprendimą paliks nepakeistą, pirmiausia bus vykdomas sprendimas dėl asmenų iškeldinimo. Tik po to galės būti vykdomos neteisėtai pastatytų statinių nugriovimo ir statybvietės sutvarkymo procedūros.“
Gal pradžiuginsite Tiltų gyventojus. Ar planuojamas ir, jei taip, tai kada būtų pradėtas asfaltuoti kelias nuo Rūdiškių iki Tiltų?
Rūdiškes ir Tiltus jungia trys valstybinės reikšmės rajoniniai keliai: Nr. 4732 Rūdiškės-Žėronys, Nr. 4704 Paluknys-Žėronys-Naujieji Valkininkai ir Nr. 4737 Pagelužys-Tiltai. Už visų šių kelių rekonstrukciją ir priežiūrą atsakinga AB „Via Lietuva“.
Trakų rajono savivaldybės taryba keliui Nr. 4704 Paluknys-Žėronys-Naujieji Valkininkai skyrė antrąjį prioritetą pagal „Via Lietuva“ vykdomą Valstybinės reikšmės kelių su žvyro danga asfaltavimo programą ir šiuo metu šis kelias numatytas Programos antrajame etape 86 eilės numeriu.
Dėkojame už pokalbį.
Kalbėjosi Gražina KARPOVIČIENĖ
„Trakų žemės“ žurnalistė
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