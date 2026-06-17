Su didžiausiu džiaugsmu ir visu širdies šilumu kviečiame į Kareivonių Jonines – birželio 23 d. nuo 19 val.! Kareivonys, Alytaus Apskritis, Varėnos raj.
Atvykę nepasigailėsite: dainuosime, šoksime, kalbėsimės ir širdies šilumu dalysimės – o gal kam papročio žiedas ant tako ar širdyje pražys?
Šventinę nuotaiką kurs Vilniaus mokytojų namų folkloro ansamblis „Srauna” ir Kareivonių-Žilinų folkloro ansamblis „Gilalė”. Svečiuosis ir vaišins Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyriaus Žilinų medžiotojų būrelio atstovai bei mūsų gaspadinės.
Ypač laukiame mielų svečių iš sostinės – folkloro ansamblio „Srauna”! Ansamblis įkurtas 2004 m. ir neseniai atšventė gražų 20-ties metų jubiliejų. Beveik dvidešimt ansambliečių labai myli dainas, įvairių regionų ratelius ir melodijas – turi savų muzikantų, patys groja, šoka ir dainuoja. Šiandien aktyviai koncertuoja ir visu gerumu dalinasi su žmonėmis.
Prieš porą metų per Dainų šventę kartu viename Vilniaus kiemelyje giedojome, ratelius sukome – ir labai džiaugiamės, kad nepasididžiuoja ir į mūsų mažą, bet mielą kaimelį sutinka atvažiuoti, pagroti, kartu pašokti, Joninių tradicijas paminėti ir pašvęsti.
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