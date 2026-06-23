VMVT: nuo šiol vartotojai žinos, kokios kilmės medų perka

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) informuoja, kad nuo 2026 m. birželio 14 d. Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo nauji medaus ženklinimo reikalavimai, kuriais siekiama užtikrinti didesnį skaidrumą ir suteikti vartotojams daugiau informacijos apie perkamo produkto kilmę.
Pagal naują tvarką ant maišyto medaus pakuočių turi būti aiškiai nurodytos visos medaus kilmės šalys mažėjančia tvarka pagal jų sudaromą svorio dalį. Taip pat privaloma pateikti procentinę dalį, kurią sudaro sudedamoji medaus dalis iš kiekvienos šalies. Ši informacija turi būti pateikiama produkto etiketės pagrindiniame laukelyje, kad vartotojai ją galėtų lengvai pastebėti ir įvertinti prieš nusipirkdami medų.
Iki šiol medaus ženklinimo reikalavimai buvo mažiau išsamūs – etiketėse pakakdavo nurodyti, kad produktas yra „ES medaus mišinys“, „ne ES medaus mišinys“ arba „ES ir ne ES medaus mišinys“. Tokia informacija neatskleidė, iš kokių konkrečių šalių medus yra kilęs ir kokia šalies procentinė dalis jame yra.
„Naujieji ženklinimo reikalavimai suteiks vartotojams daugiau aiškumo. Žinodami tikslią medaus kilmę pirkėjai galės geriau įvertinti pasirenkamą produktą, o rinkoje bus užtikrintas didesnis skaidrumas“, – pažymi VMVT Gyvūninių produktų skyriaus vyr. specialistė Vaida Devėnaitė.
Šie pokyčiai svarbūs ne tik vartotojams, bet ir maisto verslui. Naujos taisyklės įgalina vienodai ir skaidriai pateikti informaciją apie produkto kilmę, stiprina pasitikėjimą tiekėjais bei skatina sąžiningą konkurenciją rinkoje.
VMVT atkreipia dėmesį, kad medus, kuris buvo pagamintas, supakuotas, paženklintas ir pateiktas rinkai iki 2026 m. birželio 14 d., gali būti teisėtai parduodamas iki tol, kol bus išparduotos jo atsargos. Todėl vartotojai kurį laiką prekybos vietose dar galės matyti ir pagal ankstesnius reikalavimus paženklintą medų.
Visi – tie, kas užsiima medaus gamyba ar pakavimu, platinimu ar prekyba, – privalo užtikrinti, kad nuo 2026 m. birželio 14 d. rinkai tiekiamo medaus ženklinimas atitiktų naujuosius reikalavimus.
VMVT kviečia susipažinti su įsigaliojusiais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo Nr. 3D-333 „Dėl Medaus techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimais ir įsitikinti, kad jų naudojamos etiketės bei ženklinimo praktika atitiktų galiojančius teisės aktų reikalavimus.
Naujosios taisyklės yra dar vienas ilgai lauktas žingsnis siekiant kuo didesnio maisto produktų ženklinimo skaidrumo, stiprinantis vartotojų pasitikėjimą maisto tiekėju, ir išpildytas sąžiningų medaus gamintojų lūkestis.
VMVT inform.
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