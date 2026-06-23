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Neoninės Joninės Lentvaryje

2026-06-232026-06-22
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Neoninės Joninės Lentvaryje

Šventė prasidės senosiomis Joninių apeigomis, kurios kvies pajusti gilias tradicijas ir šios nakties paslaptingumą, o netrukus po jų iškilmingai pajudės Joninių fakelų eisena. Vėliau bus oficialiai atidaryta šventė, skambės sveikinimo žodžiai ir prasidės vakaro linksmybės, kurias lydės liaudiškos dainos bei šokiai su kolektyvais „Samė“, „Klevinė“ ir „Dumsis“.

Šventės metu bus pagerbti Jonai ir Janinos, o kūrybiškumą atskleis gražiausio Joninių vainiko konkursas. Įspūdžių netrūks ir ugnies bei šviesų pasirodymo metu, po kurio bus uždegtas didysis Joninių laužas, suburiantis visus bendrystei. Vakare žiūrovus džiugins Elizabeth Olshey pasirodymas ir grupės „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ koncertas, o vėliau šventė persikels į šokius po atviru dangumi su DJ Edvardu Ščiglo.

Šventinę atmosferą vainikuos tradicinis Joninių vainikų plukdymas.

Birželio 23 d. 18.00 val. Neoninės Joninės Lentvaryje (Lentvario Graužio ežeras, Klevų al. 44A, Lentvaris)

Trakų rajono savivaldybės informacija

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