Atrodo, kad kuo gyvenimas greitesnis, tuo labiau žmonės pasiilgsta paprastų dalykų – ypač virtuvėje. Būtent todėl į madą grįžta desertai už mažą kainą, kuriems nereikia nei orkaitės, nei ilgų ingredientų sąrašų. Vienas tokių – tinginys. Šiandien jis vis dažniau gaminamas kiek kitaip: vietoje įprastų priedų lietuviai renkasi varškės sūrelius, kurie desertui suteikia kremiškesnę tekstūrą ir sodresnį skonį.
„Pastebime įdomią tendenciją – žmonės vis dažniau nori ne įmantrių desertų, o tokių, kuriuos būtų galima greitai pasigaminti iš pažįstamų produktų. Tinginys čia tampa beveik universaliu pasirinkimu: sotus, skanus ir už mažą kainą, nes nereikalauja daug ingredientų. Varškės sūreliai šiam desertui suteikia modernesnį skonį, bet kartu išlaiko tą nostalgišką jausmą, kurio daugelis šiandien ieško“, – pranešime spaudai sako „Rimi Lietuva“ ryšių su visuomene vadovė Luka Lesauskaitė.
Ar tinginys gali išeiti iš mados?
Nors kiekvienais metais atsiranda naujų madingų desertų, tinginys Lietuvoje išlieka beveik nepajudinamas. Jo populiarumą lemia ne tik skonis, bet ir tai, jog šis desertas nuo pat pradžių buvo sukurtas kaip pigus, greitas ir visiems prieinamas pasirinkimas.
Įdomu tai, kad lietuviškas tinginys atsirado visiškai atsitiktinai. Manoma, kad receptas buvo sukurtas Kaune apie 1967 metus, kai gaminant šokoladinį desertą į masę netyčia buvo įberta per daug cukraus. Kad mišinys nebūtų išmestas, į jį buvo suberti trupinti sausainiai – taip gimė vienas žinomiausių lietuviškų desertų.
Dar įdomiau tai, kad tinginys turi ir tarptautinių „giminaičių“. Maisto istorijoje jis dažnai lyginamas su australietišku desertu „Rocky Road“ („Akmenuotas kelias“), kuris buvo gaminamas iš šokolado, sausainių ir įvairių priedų. Kai kurie šaltiniai būtent jį laiko lietuviško tinginio pirmtaku.
Vis dažniau tinginys žmonėms tampa „comfort food“ – pažįstamu, nostalgiją keliančiu patiekalu. Tinginys čia tampa beveik idealiu pavyzdžiu: jam nereikia nei orkaitės, nei brangių ingredientų, o pats receptas lengvai prisitaiko prie skirtingų laikmečių. Šiandien vieni jį gardina pistacijų kremu, kiti – varškės sūreliais ar juoduoju šokoladu, tačiau pagrindinė idėja išlieka ta pati – skanus desertas už mažą kainą. „Rimi“ atstovai dalinasi paprastu tinginio su varškės sūreliais receptu.
Tinginiui su varškės sūreliais Jums reikės:
300 g klasikinių „Salling“ sausainių
3 mėgstamo skonio varškės sūrelių
100 g sviesto
1 skardinės saldinto sutirštinto pieno
2 v. š. kakavos
Gaminame. Sausainius sulaužykite nedideliais gabalėliais. Puode ištirpinkite sviestą, supilkite saldintą sutirštintą pieną ir suberkite kakavą. Viską gerai išmaišykite iki vientisos masės ir palikite šiek tiek pravėsti.
Į pravėsusį tirpintą šokoladą sudėkite smulkintus varškės sūrelius ir gerai išmaišykite, kol gausite vientisą kreminę masę. Tuomet suberkite sausainius ir, jei norisi, smulkintus riešutus.
Gautą masę sudėkite į maistine plėvele išklotą formą, suspauskite ir palaikykite šaldytuve bent 3–4 valandas. Sustingusį tinginį supjaustykite riekelėmis. Skanaus!
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