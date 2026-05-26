Istorija, Lietuva, Naujienos, Savivaldybė, Trakai

Į liejyklą išlydėta Vytauto Didžiojo skulptūra

2026-05-262026-05-24
Prof. G. Karalius ir Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius. Aleksandr Polijančuk nuotr.

Š. m. gegužės 16 d. Panevėžio rajone, Vadokliuose, buvo pažymėtas svarbus Trakų rajono savivaldybės įgyvendinamo projekto etapas – liejimo darbams išlydėtas Vytauto Didžiojo skulptūros modelis. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, skulptoriaus, prof. Gedimino Karaliaus sukurta skulptūra galiausiai pasieks Trakus ir bus pastatyta vienoje iš Galvės ežero salų.

Sprendimas įamžinti Lietuvos didįjį kunigaikštį Vytautą, jam pastatant paminklą Trakuose, Trakų rajono savivaldybės tarybos buvo priimtas dar 2010 m., o 2016 m. paminklo projektas buvo suderintas Trakų istorinio nacionalinio parko jungtinėje taryboje, projektavimo priežiūros institucijose ir jam išduotas statybos leidimas. Trakų rajono savivaldybės mero Andriaus Šatevičiaus pastangomis projektas vėl buvo prikeltas prieš kelerius metus. Įvyko ne vienas susitikimas su skulptūros autoriumi, atsakingomis institucijomis, nuveikta nemažai darbų ir projektas jau artėja prie įgyvendinimo – idėja pastatyti Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui skirtą paminklą Trakuose, Karaimų saloje, pagaliau bus realizuota.

Apie šio projekto reikšmę ne tik Trakų kraštui, bet ir visai Lietuvai išlydėjimo ceremonijos metu kalbėjo meras A. Šatevičius, neslėpdamas džiaugsmo, kad ilgai brandinta, prasminga ir didelę išliekamąją vertę turinti iniciatyva įgyvendinama besirengiant pasitikti 2030-uosius – Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtus Vytauto Didžiojo metais.

Prof. G. Karalius papasakojo apie ne vienus metus trukusį kūrybinį procesą ir pristatė sukurtą skulptūrą. Dabar jos modelis keliaus į liejyklą, kur bus išlieta skulptūra, atsidursianti Trakų Salos pilies prieigose – Karaimų saloje.

Trakų rajono savivaldybės informacija

