Lietuva, Naujienos, Teisė, Trakai

38 į Lietuvą po žeme atropojusius migrantus pasieniečiai grąžino į Baltarusiją

2026-05-262026-05-26
0
 
38 į Lietuvą po žeme atropojusius migrantus pasieniečiai grąžino į Baltarusiją
Sulaikyti migrantai. VSAT nuotr.

Gintaro Žagunio užkardos pasieniečiai Šalčininkų rajone sulaikė 38 neteisėtus migrantus. 36 vyrai ir 2 moterys į Lietuvą bandė patekti iš Baltarusijos iškastu urvu. Afganistano ir Irano piliečiais prisistačiusius atėjūnus VSAT pareigūnai apgręžė atgal į Baltarusiją.

Įsibrovėlius VSAT Varėnos pasienio rinktinės Gintaro Žagunio pasienio užkardos pareigūnai sugaudė pirmadienio naktį, kai šie išlindo iš urvo Šalčininkų rajone. Ginantis nuo neteisėtos migracijos čia Lietuvos pusėje prie sienos linijos yra pastatytas fizinis barjeras – tvora ir koncertinos piramidė. Abipus sienos auga miškas.

38 po žeme iš Baltarusijos atropojusius migrantus tamsoje miške gaudė ir VSAT patruliai, ir kinologai su tarnybiniais šunimis, ir VSAT Specialiosios paskirties valdybos „Kovas“ pareigūnai. Pagalbon atskubėjo ir iš oro vietovę naktį žvalgė VSAT sraigtasparnio „Eurocopter“ įgula, tai pat buvo naudojami VSAT bepiločiai orlaiviai.

Visi toli nespėję pasprukti atėjūnai buvo sulaikyti. 36 iš jų pristatė Afganistano piliečiais. Dokumentus iš jų turėjo 23. Dar du užsieniečiai teigė esantys Irano piliečiai, bet jokių dokumentų jie neturėjo.

Šiems migrantams, kaip visada daroma, buvo atlikti individualūs vertinimai. Jų metu Gintaro Žagunio užkardos pareigūnai nustatė, kad užsieniečiams nekyla jokių grėsmių. Įvertinus visas aplinkybes nuspręsta teisės aktų nustatyta tvarka įsibrovėlių neįleisti į Lietuvą ir grąžinti atgal į Baltarusiją. Prieš tai VSAT pareigūnai jiems pasiūlė humanitarinius paketus su maistu ir lauko sąlygomis laiką leisti skirtais daiktais. Tik 4 atėjūnai juos paėmė, kiti atsisakė.

Įvykis tiriamas.

Migrantai į Lietuvą iš Baltarusijos iškastais urvais bandė patekti ir balandžio 6 d. Vilniaus rajone bei gegužės 6 d. Varėnos rajone. Tokie urvai kasami ir migrantai jais bando į Lietuvą atropoti ne be Baltarusijos pareigūnų žinios.

Iš viso šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos neleistinose vietose bandė patekti 763 migrantai, į Lenkiją – 194, o į Latviją – net 3 964.

VSAT inform.

Žymos: ,

Palikite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Eismo ribojimai „Trakų vasara 2026“ metu

Į liejyklą išlydėta Vytauto Didžiojo skulptūra

Senjorų sporto šventė

Ar žinai, ką tavo vaikas veikia internete?

Renginiai

Eismo ribojimai „Trakų vasara 2026“ metu

Nauja iniciatyva „Pilietiškumo savaitė“: kviečia mokinius nemokamai tyrinėti savo kraštą

Festivalio ARS NOVA uždaryme – vienas iš geriausių Europos filmų

Lilija Valatkienė. Kultūrinis tiltas stiprina draugystę

Kultūra

Eismo ribojimai „Trakų vasara 2026“ metu

Festivalio ARS NOVA uždaryme – vienas iš geriausių Europos filmų

Tautadienis antrus metus kviečia puoštis tautiniu ar baltišku kostiumu

Lilija Valatkienė. Kultūrinis tiltas stiprina draugystę

Sveikata

Sąnarių endoprotezavimas: kasmet tūkstančiams pacientų atkuriama judėjimo funkcija

Visi ieško baltymų ir gerųjų bakterijų, bet pamiršta vieną paprastą produktą

Manoma, kad sveikatą ir ilgaamžiškumą lemia genai. Kaip iš tiesų?

Kaip pasiruošti vasarai: odos priežiūros rutina prieš saulėtas dienas