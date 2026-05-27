Vilniaus oro uostas šaltibarščių festivaliui tapo „Vilnius Pinkternational Beetport“

Lietuvos oro uostai (LTOU) praneša, kad Vilniaus oro uostas jungiasi prie Vilniaus šaltibarščių festivalio ir laikinai tampa „Vilnius Pinkternational Beetport“. Pavadinimą pakeitęs ir rožinėmis dekoracijomis padabintas oro uostas tampa oro vartais į jau ketvirtą kartą organizuojamą festivalį.
Vilniaus oro uosto išvykimo terminalo fasadą papuošė naujasis pavadinimas „Vilnius Pinkternational Beetport“, registracijos salėje bei atvykimo terminale keliautojus pasitinka ir fotografuotis kviečia pagrindiniai šaltibarščių ingredientai, o terminalus jungiančiame koridoriuje nusidriekė šaltibarščių upė, kuri teka link kavinių, restoranų ir parduotuvių, susivienijusių šiam rožiniam festivaliui. Be to, ženklas VILNIUS, esantis ant atvykimo terminalo fasado, rožine spalva šviečia dieną ir naktį, taip pasitikdamas ir išlydėdamas visus šaltibarščių gerbėjus.
„Vilniaus miestas jau nusidažė rožine spalva ir laukia tūkstančių šaltibarščių gerbėjų, dalis kurių atskris iš užsienio. Esame vartai į Vilnių – šaltibarščių sostinę, todėl šiemet ne tik pasitinkame keliautojus ypatinga rožine nuotaika, bet ir atitinkamu pavadinimu. Kviečiame festivalį pradėti ir pratęsti oro uoste, kuriame kartu su partneriais kuriame keleiviams šaltibarštines nuotaikas“, – teigia Lietuvos oro uostų keleivių patirties ir skaitmenizavimo departamento direktorė Nerilė Mažeikienė.
Nors šaltibarščių festivalis vyks Vilniuje, oro uosto šaltibarščių ekspertai kviečia pažinti šalis, kuriose auga pagrindinių šios sriubos ingredientų ypatingos, neįprastos rūšys. Agurkų gausa didžiuojasi Lenkija bei Nyderlandai, spalvoti burokėliai auginami Vokietijoje bei Italijoje, bulvių įvairovę siūlo Škotija bei Prancūzija, ožkos pieno kefyrą propaguoja kalnuotos Balkanų šalys, o ypatingus krapus paragauti kviečia Švedija bei Suomija. Įvairūs miestai šiose šalyse pasiekiami tiesioginiais reguliariais skrydžiais iš Vilniaus oro uosto.
Ketvirtąkart vyksiančiam festivaliui, kuris šiemet truks net tris dienas, Vilniaus oro uostas keleivius pasitinka pakitusiu pavadinimu, rožinėmis dekoracijomis ir instaliacijomis, kviečiančiomis fotografuotis, prisijungti ir švęsti unikaliausią festivalį regione. Vilniaus oro uoste esančios kavinės ir restoranai tieks šaltibarščius savo meniu, vyks degustacijos ir specialūs pasiūlymai, o parduotuvėse bus galima įsigyti šaltibarščių atributikos, rūbų ir suvenyrų. Šventiškai pasipuošęs oro uostas išliks iki pat Vilniaus šaltibarščių festivalio pabaigos gegužės 31 d.
Vilniaus oro uostas per pirmuosius keturis šių metų mėnesius pasiekė naują rekordą ir aptarnavo kiek daugiau nei pusantro milijono šaltibarščių gerbėjų, arba vidutiniškai dešimtadaliu daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
