Karaimai, Kultūra, Lietuva, Naujienos, Trakai

Karina Firkavičiūtė apdovanota I laipsnio Didžiuoju garbės ženklu „Už nuopelnus“

2026-05-292026-05-27
Karina Firkavičiūtė, Lietuvos karaimų kultūros bendrijos pirmininkė. Donato Stankevičiaus nuotr.

2026 m. gegužės 21 d. Lietuvoje minint Tautinių bendrijų dieną, Šv. Kotrynos bažnyčioje vyko Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizuojama iškilminga apdovanojimų ceremonija.

Renginio metu buvo pagerbti nusipelnę tautinių mažumų atstovai ir visuomenės veikėjai, reikšmingai prisidėję prie tautinių bendrijų kultūros puoselėjimo, tapatumo išsaugojimo, tarpkultūrinio dialogo stiprinimo bei pilietinės visuomenės kūrimo.

Renginio metu I laipsnio Didžiuoju garbės ženklu „Už nuopelnus“ apdovanota Karina Firkavičiūtė, Lietuvos karaimų kultūros bendrijos pirmininkė – už ypatingus nuopelnus Lietuvos karaimų kultūrai ir jos išsaugojimui, Lietuvos karaimų metų minėjimo renginių organizavimą, bendruomeniškumo stiprinimą ir ilgametę veiklą nacionaliniu bei regioniniu mastu.

Iš visos Lietuvos susirinkusius tautinių bendrijų žmones sveikino Lietuvoje su oficialiu vizitu viešintis Aukštasis komisaras tautinių mažumų klausimais Ambasadorius Christophe Kamp, Lietuvos Respublikos teisingumo ministrė Rita Tamašunienė, kultūros viceministrė Renata Kurmin, Tautinių mažumų departamento direktorius Dainius Babilas. Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Jaroslav Narkevič, Seimo kontrolierius Aleksander Radczenko, Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė, Ministrės Pirmininkės patarėja kultūros klausimais Ingrida Kutkienė, Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis, Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz.

Daugiau informacijos ir visų apdovanotųjų sąrašas – https://tmde.lrv.lt/lt/naujienos/tautiniu-bendriju-dienos-proga-vyko-iskilmingas-apdovanojimu-renginys-C25/?fbclid=IwdGRjcAR9D55leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AAEehscz36ufoMLDGzS8qvF934I_w6-6iIQ11zs-a_o8MklYbce3XEigcGV5ZJY_aem_YZnFYYj-sNGf2Y1NeRlTkQ

Tautinių mažumų departamento informacija

