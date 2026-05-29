Moterų choras „Trakai“ iš Vievio grįžo su „Grand Prix“ apdovanojimu 

Brigita Šakalienė
Vos dvejus metus gyvuojantis Trakų kultūros ir meno centro moterų choras „Trakai“ festivalyje–konkurse „Mūsų dainose 2026“ pelnė I vietą sakralinės muzikos kategorijoje ir aukščiausią „Grand Prix“ apdovanojimą pasaulietinės muzikos konkurse.
Gegužės 23 dieną Trakų kultūros ir meno centro moterų choras „Trakai“ (vadovai Jaunius Šakalys ir Brigita Šakalienė) dalyvavo Vievio kultūros centro organizuotame festivalyje-konkurse „Mūsų dainose 2026“. Jaunas, vos dvejus metus gyvuojantis kolektyvas į konkursą vyko pirmą kartą, tačiau iš jo grįžo su itin reikšmingais įvertinimais.
Tą pačią dieną choras dalyvavo net dviejuose konkursuose. Sakralinės muzikos konkurse moterų choras „Trakai“ pelnė I vietą lygių balsų chorų kategorijoje, o pasaulietinės muzikos konkurse tarp 19 dalyvavusių chorų buvo įvertintas aukščiausiu „Grand Prix“ apdovanojimu.
Šiame renginyje chorai galėjo ne tik pasitikrinti savo jėgas konkursuose, bet ir pajusti ypatingą bendrystės jausmą. Vakare Vievio miesto gatvėmis nusidriekė šventinė chorų eisena, po kurios Vievio aikštėje vyko bendras visų kolektyvų koncertas. Choro narės džiaugiasi puikia festivalio atmosfera ir galimybe susitikti dainoje su chorais iš visos Lietuvos, taip pat kolektyvais iš Lenkijos ir Estijos.
Po apdovanojimų ceremonijos tradiciškai buvo sodinami ąžuoliukai – festivalio atminimo simboliai. Šiemet juos kartu sodino pasaulietinės muzikos konkurso „Grand Prix“ laimėtojas – moterų choras „Trakai“ – ir sakralinės muzikos konkurso aukščiausio apdovanojimo laureatas, Kauno mišrus choras „Saluto“ (vad. R. Štreimikytė).
Choristės neslepia, jog šie laimėjimai tapo ypatingu įvertinimu už nuoseklų darbą, repeticijas ir bendras pastangas.
„Vis dar gyvename ypatingomis emocijomis. Esame be galo laimingi, dėkingi ir įkvėpti judėti pirmyn“, – po konkurso dalijosi kolektyvo nariai.
Moterų choras „Trakai“ dėkoja festivalio organizatoriams, kolegoms choristams ir jų vadovams už šiltą atmosferą bei bendrystę, o didžiausią padėką skiria visiems klausytojams ir palaikantiems bendruomenės nariams, kurie lydi chorą jo kūrybiniame kelyje.
