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Parodos „Žvilgsnis tavo akimis: Tiškevičiai“ atidarymas Rūdiškių bibliotekoje

2026-05-302026-05-29
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Parodos „Žvilgsnis tavo akimis: Tiškevičiai“ atidarymas Rūdiškių bibliotekoje
Dailės terapeutė Indrė Budreckytė-Budnikienė ir istorikas Eduardas Budrys

 

Loreta Masienė, Trakų viešosios bibliotekos Rūdiškių padalinio vyr. bibliotekininkė, www.voruta.lt

Gegužės 26 dienos laukėme – tądien į biblioteką atkeliavo puiki dioramų paroda „Žvilgsnis tavo akimis: Tiškevičiai“ (net pasitikslinome: diorama – tai trimatė miniatiūrinė kompozicija ar maketas, tiksliai atkuriantis istorinę sceną, gamtos peizažą ar fantastinį pasaulį, ji sujungia modelius, figūrėles ir reljefą į vientisą pasakojimą, kuriame gylis bei tikroviškumas išgaunamas pasitelkiant dažymo ir apšvietimo technikas). Parodą atvežė ir pristatė pati jos kūrėja, dailės terapeutė Indrė Budreckytė-Budnikienė, Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos tyrėjas, istorikas Eduardas Budrys ir šios bibliotekos kultūrinių renginių organizatorė Ernesta Trainytė. Paroda sukurta Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos 75-mečio proga.

Susirinkusieji Rūdiškių bibliotekoje domėjosi Tiškevičių giminės istorija

Tokie faktai. O parodos atidarymas – emocingas, įtaigus ir nepaprastai įdomus. Tai, ką apie Tiškevičių giminę atrado ir papasakojo istorikas E. Budrys, ne kartą vertė nusistebėti ir iš netikėtumo garsiai reaguoti bei perklausti, o apžvelgta buvo tik dalis šios giminės nuopelnų Lietuvai. Pavyzdžiui, Palanga vieno iš Tiškevičių vizijose buvo tapusi jūrų uostu ir jis pastatė Palangos tiltą, kaip būsimą prieplauką laivams. O žemaičių tradicija giedoti „kalnus“? O Žemaičių Kalvarijos? O pirmoji telefono linija? Tiškevičių iniciatyvų, inovacijų ir darbų Lietuvoje sąrašas toli gražu ne baigtinis.

Taigi Tiškevičiai – plati ir universali tema bei dar tikrai neatskleista iki galo. Dioramų ciklas apie šios giminės istoriją gimė iš autorės I. Budreckytės-Budnikienės vidinio pajautimo – iš to, kaip šiandien galima matyti ir išgirsti Tiškevičių šeimos istorijas. Ir mes jas išgirdome. Ir pamatėme.

Kviečiame pamatyti ir Jus. Paroda veiks iki birželio pabaigos.

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