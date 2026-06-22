Nuo liepos 1 d. gyventojams – padidinta 15 mln. eurų parama šildymo įrenginių keitimui

Nuo š. m. liepos 1 d. dar daugiau gyventojų, pakeitusių senus ir neefektyvius šilumos gamybos įrenginius moderniais bei aplinkai draugiškais šildymo sprendimais, galės teikti paraiškas Energetikos ministerijos inicijuotai paramai gauti. Šiam kvietimui skirta 15 mln. eurų, o finansavimo sąlygos išliko nepakitusios. Numatoma, kad šių metų spalio 1 d. kvietimui bus papildomai skirta dar 10 mln. eurų. Priemonę administruoja Lietuvos energetikos agentūra.
„Siekiame, kad kuo daugiau gyventojų pasinaudotų teikiama parama ir taip sumažintų savo išlaidas šildymui. Įvertinant šios paramos priemonės populiarumą didiname skiriamos paramos apimtis. Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios šildymo technologijos stiprina namų ūkių energetinį savarankiškumą ir ženkliai prisideda prie energijos taupymo rezultatų bei priklausomybės nuo iškastinio kuro sumažinimo“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Kaip ir anksčiau, parama bus skiriama gyventojams, įsirengusiems naujus, nenaudotus 5 klasės sertifikuotus biokuro katilus arba šilumos siurblius: žemė–vanduo, vanduo–vanduo, oras–vanduo ar oras–oras, jei šie įrenginiai skirti būsto šildymui. Paramą galės gauti tie gyventojai, kurie jau yra įsirengę naują šildymo įrenginį ir kartu su paraiška pateikia mokėjimo prašymą bei įrenginio įsigijimą ir įrengimą patvirtinančius dokumentus. Tinkamai užpildytos paraiškos bus vertinamos operatyviai, paramos lėšas išmokant per 30 dienų.
Priklausomai nuo pasirinkto įrenginio tipo ir galios, gyventojams gali būti kompensuojama vidutiniškai apie 3 500 eurų už šilumos siurblį arba apie 1 500 eurų – už 5 klasės biokuro katilą.
Iš viso nuo šios priemonės pradžios 2023 metais gyventojai jau įsirengė daugiau kaip 17 tūkst. atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių šilumos gamybos įrenginių. Šiems gyventojams buvo išmokėta beveik 57 mln. eurų paramos. Ši paramos priemonė atlieka itin svarbų vaidmenį elektrifikuojant namų ūkių šildymą ir diegiant žaliajai pertvarkai reikalingas technologijas energetikoje.
Planuojama, kad valstybės teikiama parama iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkst. namų ūkių (bus įrengta 166 MW papildomų atsinaujinančios energijos išteklių šilumos gamybos pajėgumų).
Daugiau informacijos apie finansavimo sąlygas, paraiškų ir mokėjimo prašymų teikimą – Lietuvos energetikos agentūros interneto svetainėje: www.ena.lt/inpa-katilokeita
Informacija apie paskelbtas ir planuojamas investicines paramos priemones skelbiama čia.
Energetikos ministerijos inform.
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