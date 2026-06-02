Net ir neturintiems socialinio draudimo stažo tėvams bus mokama kasmėnesinė 444 eurų išmoka vaiko priežiūrai

Nuo birželio 1 d. 444 eurų išmoką vaiko priežiūrai kas mėnesį gaus ne tik besimokantys ar studijuojantys tėvai, įtėviai ar globėjai, kaip buvo iki šiol, bet ir visi, negaunantys vaiko priežiūros išmokos iš „Sodros“. Minėto dydžio išmoką vaiko priežiūrai gaus visi jau šiuo metu auginantys vaikus iki dvejų metų amžiaus ir būsimi tėvai, kai jais taps.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrės teigimu, sprendimu išplėsti finansinę paramą siekiama užtikrinti lygias socialines garantijas visiems vaikus auginantiems žmonėms.
„Mūsų tikslas – plėsti socialinę paramą taip, kad ji pasiektų visus – nepriklausomai nuo jų socialinio draudimo stažo ar gyvenimo situacijos. Nuo šiandien 444 eurų mėnesinė išmoka bus skiriama visiems vaikus iki dvejų metų auginantiems ir „Sodros“ išmokos negaunantiems žmonėms. Tikiu, kad šis sprendimas sustiprins socialinį teisingumą ir užtikrins lygias galimybes kiekvienai šeimai“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Kaip buvo iki birželio 1 dienos?
Siekiant užtikrinti finansinę paramą vaikus auginančioms šeimoms ir sudaryti galimybes derinti šeimos kūrimą su išsilavinimo ar profesijos įgijimu, Lietuvoje iki šiol buvo mokama išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai.
Išmoka buvo skiriama tais atvejais, kai vaiką augina besimokantis ar studijuojantis vienas iš tėvų, įtėvių ar globėjų, kuris nėra sukaupęs reikiamo socialinio draudimo stažo gauti vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros“. 2026 metais ši išmoka siekia 444 eurus per mėnesį ir mokama, kol vaikui sueina dveji metai.
Kaip bus nuo birželio mėnesio?
Auginančiam vaiką vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų), įtėvių ar vaiko globėjui, kuris nėra sukaupęs socialinio draudimo stažo ir neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos iš „Sodros“, bus skiriama išmoka vaiko priežiūrai. Kasmėnesinė išmoka bus mokama, kol vaikui sueina dveji metai, ir šiemet sieks 444 eurų per mėnesį.
Ši išmoka neskiriama arba jos mokėjimas gali būti nutraukiamas, jeigu vaiko tėvas, įtėvis ar globėjas, kuriam paskirta išmoka vaiko priežiūrai, įgyja teisę į vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros“ arba jam už tą patį vaiką ir laikotarpį paskirta ir (ar) buvo išmokėta motinystės ar tėvystės išmoka iš „Sodros“. Taip pat netenkama išmokos tuo atveju, jeigu už tą patį vaiką ir laikotarpį yra paskirta ir (ar) ar už visą priklausiusį laikotarpį buvo išmokėta vaiko priežiūros išmoka iš „Sodros“ kitam iš vaiko tėvų, įtėvių, globėjui ar vienam iš vaiko senelių, arba buvusiam vienam iš vaiko tėvų nuolatinių globėjų (rūpintojų), o įvaikinimo atveju – jeigu vienam iš įtėvių mokama išmoka įvaikinus vaiką.
Turint dvynukus, trynukus ar daugiau vaikų išmokos dydis nėra didinamas.
Jeigu išmoka vaiko priežiūrai paskirta už vieną šeimos vaiką, išmoka už vėliau gimusį, įvaikintą ar globojamą vaiką skiriama, pasibaigus paskirtos išmokos mokėjimo laikotarpiui, ir mokama, kol šiam vaikui sukaks 2 metai.
Įvaikinus ar nustačius globą dviem ar daugiau skirtingo amžiaus vaikų, už kurių priežiūrą asmuo turi teisę gauti išmoką vaiko priežiūrai, išmoka skiriama jauniausio pagal amžių vaiko priežiūrai ir mokama, kol jam sukaks 2 metai.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inform.
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