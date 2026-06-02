Keičiasi santuokų registravimo vieta Trakuose

Informuojame, kad dėl Trakų rajono savivaldybės pastato renovacijos darbų keičiasi santuokų registravimo vieta. Nuo 2026 m. birželio 20 d. iki rugpjūčio mėnesio pabaigos santuokos bus registruojamos ne Civilinės metrikacijos poskyrio patalpose, o Trakų meno mokyklos salėje, esančioje adresu Karaimų g. 10, Trakai.
Dėl šių pasikeitimų santuokų registravimo ceremonijų organizavimo tvarka ir suplanuotas santuokų registravimo ceremonijų laikas nesikeis, o besituokiantiesiems ir ceremonijos svečiams rekomenduojame įvertinti pasikeitusią vietą ir į santuokos registravimo ceremoniją atvykti laiku (nevėluoti).
Prie Trakų meno mokyklos pastato atvykti automobiliu siūlome iš Trakų gatvės pusės, kur yra įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės. Įėjimas į pastatą iš Karaimų gatvės pusės.
Kilus papildomų klausimų dėl santuokų registravimo, darbo metu galite kreiptis tel. +370 528 58322, mob. tel. +370 609 98233, elektroniniu paštu metrikacija@trakai.lt.
Linkime gražios šventės!
Trakų rajono savivaldybės administracijos
Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus
Civilinės metrikacijos poskyrio informacija
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