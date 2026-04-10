Moterų choras „Trakai“ koncertavo Trakų Vokės dvare

Kovo 29 d. Trakų Vokės dvare vyko Trakų kultūros ir meno centro Moterų choro „Trakai“ (vadovai Jaunius Šakalys ir Brigita Šakalienė) koncertas. Jis buvo pavasarinio turgelio „Po rūmų skliautais“, skirto pasiruošimui šv. Velykoms, dalis.

Pilnutėlė salė žiūrovų šiltai sutiko chorą ir įvertino įtaigų, įvairiapusį programos skambesį. Ypač išsiskyrė Vilijos Mažintaitės išplėtota liaudies daina „Ne dėl žalio vyno“, kurioje skambėjo solistės Aušrinės Zurlienės balsas ir džembės ritmai (Jaunius Šakalys), dirigavo Brigita Šakalienė.

Didelio klausytojų susižavėjimo sulaukė ir L. Vilkončiaus (eilės J. Degutytės) kūrinys „Gimtinė“, atliktas jautriai ir muzikaliai (dirigavo Jaunius Šakalys, akompanavo Brigita Šakalienė).

Koncerto pradžioje skambėjo lietuvių kompozitorių autorinės ir išplėtotos liaudies dainos apie tėviškę ir gamtą, o antroje dalyje – sakralinė muzika, kūrusi susikaupimo ir apmąstymo nuotaiką artėjant Didžiajai savaitei.

Koncertą vedė Julija Ravinskienė.

 

Trakų kultūros ir meno centro inform.

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Atnaujintas mineralinio vandens tiekimas į Varnikų biuvetę

Trakai – vasaros sostinė

Kvietimas teikti bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų pasiūlymus

Savivaldybėse – didesnis finansavimas socialinėms paslaugoms

Renginiai

Šiuolaikinio cirko pasirodymas Užutrakio dvare: „Mentir lo mínimo“

„Samaningi kilometrai“ peržengia Lietuvos ribas: žygiai vyks ir Europoje, ir JAV

Žaidimai ir pramogos dvaro kultūroje XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje

Kviečiame registruotis į „Atliekų kultūros“ egzaminą

Kultūra

Šiuolaikinio cirko pasirodymas Užutrakio dvare: „Mentir lo mínimo“

Žaidimai ir pramogos dvaro kultūroje XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje

Kviečiame registruotis į „Atliekų kultūros“ egzaminą

Kauno valstybinio choro koncertas Vievyje

Sveikata

Skiepai nuo erkinio encefalito: kodėl verta pradėti jau dabar?

Atsirado karpa? Vaistininkė pataria, kokie turėtų būti pirmieji žingsniai

Svoris ir menopauzė: ką svarbu žinoti apie hormoninius pokyčius ir sulėtėjusią medžiagų apykaitą

Gydytoja akušerė-ginekologė apie dažniausias makšties infekcijas