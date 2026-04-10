Moterų choras „Trakai“ koncertavo Trakų Vokės dvare

Kovo 29 d. Trakų Vokės dvare vyko Trakų kultūros ir meno centro Moterų choro „Trakai“ (vadovai Jaunius Šakalys ir Brigita Šakalienė) koncertas. Jis buvo pavasarinio turgelio „Po rūmų skliautais“, skirto pasiruošimui šv. Velykoms, dalis.
Pilnutėlė salė žiūrovų šiltai sutiko chorą ir įvertino įtaigų, įvairiapusį programos skambesį. Ypač išsiskyrė Vilijos Mažintaitės išplėtota liaudies daina „Ne dėl žalio vyno“, kurioje skambėjo solistės Aušrinės Zurlienės balsas ir džembės ritmai (Jaunius Šakalys), dirigavo Brigita Šakalienė.
Didelio klausytojų susižavėjimo sulaukė ir L. Vilkončiaus (eilės J. Degutytės) kūrinys „Gimtinė“, atliktas jautriai ir muzikaliai (dirigavo Jaunius Šakalys, akompanavo Brigita Šakalienė).
Koncerto pradžioje skambėjo lietuvių kompozitorių autorinės ir išplėtotos liaudies dainos apie tėviškę ir gamtą, o antroje dalyje – sakralinė muzika, kūrusi susikaupimo ir apmąstymo nuotaiką artėjant Didžiajai savaitei.
Koncertą vedė Julija Ravinskienė.
Trakų kultūros ir meno centro inform.
