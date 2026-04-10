Nerimas dėl kylančio EURIBOR: ar verta skubėti fiksuoti įmokas?

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje kalbama apie galimai kilsiantį EURIBOR, todėl dalis gyventojų ima svarstyti, ar verta rinktis fiksuotas būsto paskolos palūkanas ir apsisaugoti nuo galimų įmokų šuolių ateityje. Ką svarbu žinoti, pasakoja „Luminor“ banko finansavimo srities vadovė Laura Žukovė.
EURIBOR rodiklis taikomas visiems besiskolinantiems asmenims ir yra vienodas tiek Lietuvoje, tiek Europoje. Anot ekspertės, Lietuvoje žmonės dažniausiai renkasi 6 mėn. EURIBOR. Tai reiškia, kad palūkanų norma perskaičiuojama ne kiekvieną mėnesį, o kas 6 mėnesius, ir tuo metu keičiasi faktinė paskolos palūkanų įmoka.
Fiksuotos palūkanos suteikia aiškumo
Siekdami, kad palūkanų normų pokyčiai kuo mažiau paveiktų būsto paskolos įmokas, kai kurie renkasi fiksuoti palūkanas. Taip „užrakinamas“ esamas įmokos lygis ir savo finansinius įsipareigojimus galima planuoti lengviau.
„Po pastarųjų metų palūkanų augimo dalis gyventojų tapo jautresni ekonominiams netikėtumams. Normalu, kad atsiranda noras fiksuoti esamą įmoką ir apsisaugoti nuo naujo galimo šuolio. Taip lengviau planuoti biudžetą bei sumažinti riziką, kad dėl netikėtų rinkos pokyčių įmokos praaugs finansines galimybes“, – aiškina L. Žukovė.
Pataria įvertinti to kainą
Vis dėlto, fiksuotos palūkanos ne visada finansiškai palankiausios, pastebi ekspertė.
„Tiek naujai, tiek jau turimai būsto paskolai galima pasirinkti terminuotai nekintančias palūkanas laikotarpiui iki 5‑erių metų. Tokiu atveju palūkanos išliks tokios pat visą laikotarpį, nepriklausomai nuo ekonominių svyravimų. Vis dėlto, kartais jos gali būti ir kiek aukštesnės nei kintamosios – tai savotiška stabilumo kaina, kurią reikėtų apsvarstyti“, – pažymi L. Žukovė.
Be to, pasirinkus fiksuotas palūkanas, svarbu įvertinti ir lankstumo klausimą. Pavyzdžiui, nusprendus paskolą grąžinti anksčiau arba pakeisti jos sąlygas fiksavimo laikotarpiu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
Sprendimą priimkite individualiai
Ekspertė pabrėžia, kad vienareikšmio atsakymo, ar verta rinktis fiksuotas palūkanas, nėra – viskas priklauso nuo individualios situacijos ir ateities lūkesčių.
„Jei šiandien jums svarbiau stabilumas ir aiškumas, fiksuotos palūkanos gali būti geras įrankis tam susikurti. Tačiau jei galite toleruoti kai kuriuos svyravimus ir tikitės, kad ilguoju laikotarpiu palūkanos mažės arba išliks panašios, finansiškai naudingesnės gali būti kintamos palūkanos“, – teigia L. Žukovė.
Ji taip pat primena, kad EURIBOR pokyčiai paprastai nėra staigūs – jie vyksta palaipsniui ir yra susiję su bendromis ekonominėmis tendencijomis bei Europos Centrinio Banko (ECB) sprendimais.
„Kaip ir bet kurioje finansų srityje, galutinį žodį turėtų tarti ne emocijos ar trumpalaikis fonas. Tai, kad ECB gali padidinti palūkanų normą, dar nereiškia staigaus EURIBOR kilimo – jis vyks palaipsniui. O kaip greitai, priklausys nuo rinkos lūkesčių dėl ECB veiksmų ateityje. Todėl sprendimą dėl palūkanų tipo reikėtų priimti įvertinus savo finansines galimybes, rizikos toleranciją ir tai, kiek rinkos pokyčiai nulems jūsų kasdienį biudžetą“, – apibendrina ekspertė.
