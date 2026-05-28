Garantijų šeimoms srityje – pokyčiai: motinystės išmoką 4 mėnesius gautų visos mamos

Motinystės išmoka bus mokama keturis mėnesius, nepriklausomai nuo nėštumo savaitės, kurią gimė kūdikis, nuo to, ar kūdikis išgyveno, taip pat nuo to, ar moteris iki gimdymo pasinaudojo nėštumo ir gimdymo atostogomis. Tokiam pakeitimui trečiadienį pritarė Vyriausybė, tam dar turės pritarti Seimas.
Be kita ko, pritarta, kad ilgesnė motinystės išmokos mokėjimo trukmė būtų nustatoma naujagimio globėjui – išmoka būtų mokama nuo globos nustatymo dienos iki kūdikiui sueis 126 dienos.
Kaip ir šiuo metu, komplikuoto gimdymo ar daugiau nei vieno vaiko gimimo atvejais motinystės išmoka būtų mokama papildomai už 14 kalendorinių dienų.
„Siekiame užtikrinti, kad visos moterys turėtų vienodas socialines garantijas po gimdymo – nepriklausomai nuo nėštumo savaitės, kūdikio sveikatos būklės ar to, ar iki gimdymo buvo pasinaudota nėštumo ir gimdymo atostogomis. Gimdymo pasekmės moters fizinei ir emocinei sveikatai išlieka visais atvejais, todėl svarbu suteikti pakankamai laiko atsigauti ir užtikrinti finansinį saugumą“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Kam būtų taikoma ilgesnė motinystės išmokos trukmė?
Suvienodinus motinystės išmokos mokėjimo trukmę, ilgesnės trukmės motinystės išmoka būtų mokama tokiais atvejais:
1) moterims iki gimdymo datos (suėjus 30 ir daugiau nėštumo savaičių) nepasinaudojusioms teise į nėštumo ir gimdymo atostogas. Šiuo metu motinystės išmoka gaunama tik už 56 kalendorines dienas po gimdymo, komplikuoto gimdymo atveju ar kai gimsta daugiau negu vienas vaikas – už 70 kalendorinių dienų;
2) moterims, pagimdžiusioms 22–30 nėštumo savaitę, kai kūdikis neišgyvena 28 parų. Šiuo metu motinystės išmoka gaunama tik už 28 kalendorines dienas, komplikuoto gimdymo atveju ar kai gimsta daugiau negu vienas vaikas – už 42 kalendorines dienas;
3) moterims, pagimdžiusioms 22–30 nėštumo savaitę negyvą vaiką. Šiuo metu motinystės išmoka gaunama tik už 28 kalendorines dienas.
4) asmenims, paskirtiems naujagimio globėjais. Šiuo metu motinystės išmoka mokama iki kūdikiui sueis 70 dienų.
Dirbančioms po gimdymo – daugiau socialinių garantijų
Taip pat siūloma nustatyti, kad gimus negyvam kūdikiui arba kūdikiui mirus motinystės išmokos gavimo laikotarpiu, motinystės išmoka būtų mokama neatsižvelgiant į moters gaunamas darbo pajamas.
Tai reikštų, kad gimus negyvam kūdikiui arba kūdikiui mirus motinystės išmokos gavimo laikotarpiu ir moteriai nusprendus anksčiau grįžti į darbą, jai nereikėtų grąžinti dalies jau išmokėtos motinystės išmokos.
Dėl sunkios negalios šeimos neprarastų dalies vaiko priežiūros išmokos
Įstatymo pakeitimu taip pat siūloma numatyti daugiau lankstumo šeimoms, kuriose vienas iš tėvų dėl sunkios negalios negali pasinaudoti jam priklausančiais neperleidžiamais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais. Tokiais atvejais teisę gauti vaiko priežiūros išmoką už papildomą 2 mėnesių laikotarpį galėtų įgyti kitas vaiko tėvas, įtėvis ar globėjas.
Pokyčiai taip pat paliestų situacijas, kai vaiko globėju paskirtas tik vienas asmuo – jam būtų užtikrinta teisė į papildomą 2 mėnesių vaiko priežiūros išmokos laikotarpį.
Šie pokyčiai padėtų užtikrinti didesnį finansinį saugumą šeimoms, susiduriančioms su sudėtingomis sveikatos ar socialinėmis aplinkybėmis, bei geriau atlieptų vaiko interesus.
Siūloma, kad naujas teisinis reguliavimas įsigaliotų nuo 2027 m. sausio 1 d., išskyrus nuostatas dėl vaiko priežiūros išmokos už papildomą 2 mėnesių laikotarpį mokėjimo, kurių įsigaliojimas numatytas nuo pakeitimų priėmimo. Pokyčiams įgyvendinti papildomai reikėtų apie 2 mln. eurų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų per metus.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
