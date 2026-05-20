Nauja iniciatyva „Pilietiškumo savaitė“: kviečia mokinius nemokamai tyrinėti savo kraštą

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Krašto apsaugos ministerija pristato naują iniciatyvą–projektą „Pilietiškumo savaitė“. Pilotinis projektas birželio 15–19 dienomis kviečia 5–8 klasių mokinius įsitraukti į aktyvias nemokamas veiklas, kurios leis pažinti ir tyrinėti savo kraštą, šiuolaikinius iššūkius bei ugdys bendruomeniškumą. Šios veiklos mokiniams galės būti užskaitytos kaip privalomosios socialinės-pilietinės valandos.
Šių metų projektas – pilotinis, juo siekiama populiarinti visuomeniškumo idėjas, krašto pažinimą, o sykiu suteikti mokiniams galimybių turiningai leisti laiką pirmąją vasaros atostogų savaitę.
„Pilietiškumas nėra tik teorinės žinios, tai – gyva patirtis, įgyjama veikiant kartu. Šia iniciatyva kviečiame vaikus vasarą pasitikti prasmingai, kartu tai ir pasiūlymas šeimoms, ieškančioms kokybiško vaikų užimtumo savaite sutrumpinus mokslo metus“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
„Stiprinti visuomenės atsparumą ir pilietiškumą – ne tik Krašto apsaugos ministerijos, bet visos valstybės prioritetas. Ši bendra iniciatyva suteiks 5–8 klasių mokiniams galimybę pirmąją vasaros atostogų savaitę prasmingai pažinti savo kraštą ir tapti dar labiau pilietiškais. Dabartiniai moksleiviai netrukus patys kurs saugią Lietuvą, todėl investicijos į jų ugdymą ir pilietiškumą yra itin svarbios“, – sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Nuo pažinties su partizanais iki orientavimosi sporto
Projekto platformoje www.pilietiskumosavaite.lt mokyklos gali rinktis iš įvairių edukacijų, suskirstytų į tam tikras pilietiškumo ir valstybingumo temas.
Pavyzdžiui, pasirinkę Atsparumo temos veiklas mokiniai gali dalyvauti interaktyvioje edukacijoje „Nepasimauk: žaidimu pagrįstas mokymasis apie melagienas ir manipuliacijas“, kuri skirta informacinio raštingumo ugdymui, kritinio mąstymo ir atsparumo dezinformacijai stiprinimui.
Tarp siūlomų Aktyvumo temos veiklų – užsiėmimai su Lietuvos kariuomenėje tarnaujančiais aukšto meistriškumo sportininkais, galimybė susipažinti su dronų pilotavimu. Taip pat mokiniai bus kviečiami susipažinti su orientavimosi sportu, topografija, maršruto planavimu aktyviai dalyvauti praktinėse veiklose gamtoje.
Istorijos bei pilietiškumo temų veiklos leis susipažinti su baltais, partizanais, šiuolaikinių karių kasdienybe. Lietuvos nacionalinis muziejus kvies mokinius interaktyviai susipažinti su Lietuva bei iš paukščio skrydžio pamatyti Lietuvos girias, kopas, jūras ir piliakalnius. Krašto apsaugos ministerija suteikia unikalią galimybę pirmiesiems išbandyti kuriamą testinį stalo žaidimą visuotinės gynybos tema, skirtą 5–6 klasių mokiniams. Kurdama šį žaidimą, ministerija ypatingą dėmesį skiria jaunimo pilietiškumo ugdymui, komandinio darbo įgūdžių stiprinimui bei praktiniam supratimui apie valstybės gynybos principus. Žaidimo metu mokiniai bus kviečiami spręsti įvairias situacijas, priimti sprendimus ir bendradarbiauti siekiant bendros pergalės, taip ugdant atsakomybės, kritinio mąstymo ir pilietinio sąmoningumo kompetencijas.
Mokyklų atstovai platformoje www.pilietiskumosavaite.lt ras edukacijų teikėjų kontaktus ir patys galės planuoti užsiėmimus. Veiklos gali vykti tiek mokyklų erdvėse, tiek išvykose. Veiklos yra skirtos grupėms – mokytojai gali į edukacijas kviesti įvairių klasių vaikus, norinčius pirmąją atostogų savaitę dalyvauti siūlomose turininguose veiklose.
Kvietimas organizacijoms
Siekdami vaikams pasiūlyti kuo didesnę veiklų įvairovę visoje Lietuvoje, kviečiame prie iniciatyvos jungtis organizacijas, norinčias ir galinčias supažindinti jaunąją kartą su savo veikla ir suteikti jiems naudingų žinių ar įdomių patirčių. Tai puiki galimybė nevyriausybiniam sektoriui bei valstybės įstaigoms tapti prasmingos iniciatyvos dalimi. Norintieji prisijungti ir pasiūlyti nemokamų veiklų mokiniams turėtų kreiptis Julius.Sarapinas@smsm.lt.
