Festivalio ARS NOVA uždaryme – vienas iš geriausių Europos filmų

Gegužės 30 d. 21 val. šiuolaikinės muzikos ir meno festivalį „Ars Nova“ uždarys kino vakaras po atviru dangumi – Elektrėnuose, prie gastrobaro „Pomo“ (P. Noreikos g 20) žiūrovai galės pamatyti režisierės Inesos Kurklietytės filmą „Drugelio širdis“.
Lietuvos kinas šiuo metu išgyvena pakilimą – kasmet sukuriama po kelis ilgametražius filmus, džiuginančius laimėjimais pasaulyje. Tačiau vaikams skirtų kino filmų kuriama labai mažai. 2021 metais režisierė I. Kurklietytė nudžiugino jaunąjį žiūrovą – į kino teatrus atkeliavo puikus filmas vaikams ir visai šeimai „Drugelio širdis“. Nuoširdus, šiltas ir jautrus filmas kviečia atrasti vaikystės džiaugsmą be patyčių ir pamatyti, ką gali draugystė, kuri tiesiog išskleidžia sparnus.
Filmas „Drugelio širdis“ trejus metus (nuo 2021 iki 2024-ųjų) keliavo po festivalius ir pelnė 14 tarptautinių apdovanojimų. Svarbiausi iš jų: pripažintas geriausiu ilgametražiu filmu YES kino festivalyje Jungtinių Amerikos Valstijų Kolambuso mieste, pateko į geriausių Europos filmų vaikams ir jaunimui dešimtuką, Europos vaikų filmų asociacija (ECFA) festivalyje „Filem’ON“ Briuselyje išrinko jį geriausiu ilgametražiu vaidybiniu filmu, o Lietuvoje filmas pelnė 5 „Sidabrinės gervės“ nominacijas. Lietuviai įvertino „Drugelio širdies“ kino dailininko, kostiumų dailininko, grimo dailininko ir operatoriaus darbus, o pagrindinį vaidmenį atlikęs vienuolikmetis Elijas Malinauskas buvo nominuotas kaip geriausias aktorius. Ir jeigu būtų renkama metų geriausia kino daina, vienareikšmiškai laimėtų filmo pabaigoje suskambėjusi Jurgos Šeduikytės sukurta ir su jaunąja aktore Vilne Konstancija Abukevičiūte atlikta daina „Tau visas dangus“.
„Aš nepamenu, kada žiūrėjau lietuvišką filmą vaikams arba visai šeimai, kuris šitaip įtrauktų nuo pirmų kadrų ir nepaleistų iki paskutinių akordų. „Drugelio širdį“ reikia pamatyti ir vaikams, ir tėvams, į jo seansus turėtų plūsti klasės, mokytojai“, – po filmo išankstinės premjeros sakė TV laidų vedėja, žurnalistė Renata Šakalytė-Jakovleva.
Festivalis ARS NOVA suteikia išskirtinę progą didžiajame ekrane ir dar po atviru dangumi nemokamai pamatyti šį nuostabų kino filmą.
Festivalio uždarymo proga žiūrovų laukia staigmenėlės.
Šiuolaikinės muzikos ir meno festivalį ARS NOVA’26 organizuoja asociacija „Muzikos kalviai“.
Festivalį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Elektrėnų savivaldybė.
