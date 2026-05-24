Lilija Valatkienė. Kultūrinis tiltas stiprina draugystę

Lilija Valatkienė, projekto koordinatorė, Griunvaldas (Lenkija)
Griunvaldo (Lenkija) muziejaus meno galerijoje atidaryta Tarptautinė paroda „Kartu“ / „Razem“, skirta Žalgirio mūšio paminėjimui, yra daugiau nei meno ekspozicija. Tai kultūrinės atminties aktas. Tai gyvas liudijimas, kad istorija gali ne skirti, o vienyti. Kad praeitis gali tapti ne našta, o stiprybės šaltiniu šiandienai.
Prieš daugiau nei šešis šimtmečius šioje žemėje susitiko dvi valstybės, dvi tautos, skirtingos kultūros ir kalbos, tačiau jas vienijo vieninga valia ginti savo laisvę. Tą akimirką gimė ne tik pergalė, gimė pasitikėjimas vienas kitu. Gimė suvokimas, kad tik drauge galima atsilaikyti prieš agresiją, prievartą ir imperinę galią.
Todėl ir parodos pavadinimas „Kartu“ skamba ne kaip istorinis prisiminimas, o kaip labai šiuolaikiškas kreipinys į mus visus.
Gyvename laiku, kai Europoje vėl ginama teisė būti laisviems. Kai Ukraina kasdien moka kraujo kainą už savo nepriklausomybę, savo kalbą, savo kultūrą ir teisę egzistuoti, šiandien Žalgirio mūšio istorija mums primena labai svarbų dalyką – laisvė niekada nėra duotybė. Ji visada reikalauja vienybės, drąsos ir atsakomybės.
Ši istorinė pergalė tapo mūsų tautų bendros atminties dalimi. Ji gyvena ne tik vadovėliuose ar monumentuose. Ji gyvena mene ir simboliuose. Gyvena mūsų kultūroje ir net kasdienybėje – Žalgirio vardu pavadintuose stadionuose, galerijose, gatvėse, sporto komandose. Tai rodo, kad ši pergalė iki šiol įkvepia visuomenę, formuoja tapatybę ir stiprina mūsų tikėjimą bendryste.
Ypatinga padėka tenka šio projekto iniciatoriams kuratorei Kristinai Rudzkai ir tapytojui Svajūnui Armonui, kurie prieš dešimtmetį pradėjo šią prasmingą meninę kelionę. Jų dėka projektas tapo tarptautiniu kultūriniu tiltu tarp Lietuvos ir Lenkijos kūrėjų. Tai ne vien paroda – tai nuosekliai kuriama dialogo erdvė, kurioje istorija interpretuojama pasitelkus šiuolaikinio meno kalbą.
Parodoje „Kartu“ kiekvienas autorius atveria savąją istorinės patirties versiją. Vieni kalba heraldikos simboliais, kiti – metaforomis, dar kiti – žmogaus skausmu, karo tragedija, atminties trapumu ar pergalės kaina. Meno kūriniai leidžia istoriją ne tik žinoti, bet ir išjausti.
Paroda svarbi dar ir tuo, kad ji kalba apie profesinę ir asmeninę draugystę. Apie pasitikėjimą tarp tautų, kultūrą – kaip diplomatijos formą. Šiandien, kai pasaulyje tiek daug susiskaldymo, menininkai mums primena, kad kūryba gali būti stipresnė už sienas, ideologijas ir baimę.
Kviečiame kartu prisiminti istoriją, pajusti menininkų interpretacijas ir drauge švęsti mūsų bendrą kultūrinę atmintį. Tarptautinė paroda „Kartu“ / „Razem“ Griunvaldo muziejaus Meno galerijoje veiks iki lapkričio. Vėliau iš Lenkijos ji keliaus į Trakus ir Vilnių.
Lietuva: Svajūnas Armonas – projekto vadovas, Lilija Valatkienė – projekto koordinatorė, Ričardas Bartkevičius, Eglė Ganda Bogdanienė, Rūta Eidukaitytė, Gintaras Palemonas Janonis, Linas Liandzbergis, Andrius Makarevičius, Juozas Pranckevičius, Aloyzas Stasiulevičius, Aleksandras Vozbinas, Ričardas Zdanavičius, Vytautas Poška, Gražina Vitartaitė, Ieva Liaugaudaitė, Kęstutis Musteikis, Daumantas Kučas, Benas Narbutas.
Lenkija: Krystyna Rudzka Przychoda, Bogusław Bartkowski, Joanna Barczyk, Mariusz Drzewiński , Grzegorz ,Mazurek, Arkadiusz Kulpa, Ewa Sienkiel, Cezary Sienkiel, Sławek Toman, Iwona Urbańska Bać.
Projektą „Kartu“/ „Razem“ partneriai: Lietuvos dailininkų sąjunga, Lenkijos institutas Vilniuje, Trakų rajono savivaldybė, Griunvaldo savivaldybė, Liublino savivaldybė.
Parodos globėjas Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius
