Ukraina perdavė Lietuvai asmenį, įtariamą karo nusikaltimais (with text in English)

Ukrainos prokuratūros nuotr.
Ukraina perdavė Lietuvai asmenį, įtariamąjį karo nusikaltimais, įvykdytais ir prieš vieną Lietuvos pilietį Melitopolyje 2022 m., laikinos šio Ukrainos miesto okupacijos metu. Įtariamasis į Lietuvą atgabentas ir perduotas šių metų spalio 29 d.
Tai pirmas atvejis nuo Rusijos ginkluotos agresijos prieš Ukrainą pradžios, kai sulaikytą Rusijos karį Ukraina perduoda kitai valstybei baudžiamajam persekiojimui, vadovaujantis universalios jurisdikcijos principu.
Aktyviai bendradarbiaujant Ukrainos ir Lietuvos pareigūnams, ikiteisminio tyrimo metu buvo surinkta duomenų, kad nuo 2022 m. kovo iki rugsėjo mėn. Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų kariai, įskaitant Kaspijos flotilės 177-ojo atskirojo jūrų pėstininkų pulko personalą, dalyvavo organizuojant filtracijos stovyklą mokymo bazėje, esančioje Melitopolio karinio aerodromo teritorijoje. Čia buvo neteisėtai laikomi, kankinami ir žeminami civiliai bei karo belaisviai, tarp jų – ir vienas Lietuvos Respublikos pilietis.
2023 m. rugpjūtį Ukrainos ginkluotosios pajėgos sulaikė minėto pulko vyresnįjį jūreivį netoli Robotynės kaimo, Zaporožės srityje. Ukrainos prokurorai, dalyvaujant Lietuvos prokurorui ir policijos pareigūnams, atliko daugiau nei 30 tyrimo veiksmų, tarp kurių – apžiūros, apklausos ir atpažinimai. Šių procesinių veiksmų atlikimo metu buvo nustatyti civiliai ir karo belaisviai, tiriamu laikotarpiu laikyti filtracijos stovykloje. Taip pat buvo surinkta pakankamai duomenų, leidžiančių pagrįstai įtarti, kad sulaikytas asmuo yra vienas iš minėtuose nusikaltimuose Melitopolyje dalyvavusių RF kariškių.
Įtariama, kad kartu su kitais Rusijos kariais jis ne tik saugojo neteisėtai sulaikytuosius civilius, karo belaisvius, bet ir dalyvavo juos mušant bei kankinant: kalinant metaliniame seife, dusinant iki sąmonės praradimo, kabinant surištomis rankomis, šaltu oru lauke apliejant šaltu vandeniu ir traumuojant elektros šoku. Be šio asmens Lietuvos ir Ukrainos pareigūnų atliekamame ikiteisminiame tyrime buvo nustatyti dar keli nusikaltimuose dalyvavę RF kariai.
Užbaigus visas teisines procedūras, 2025 m. rugsėjo 8 d. Ukrainos generalinis prokuroras priėmė sprendimą dėl ekstradicijos, o šių metų spalio 28 d. įtariamasis buvo perduotas Lietuvai. Spalio 30 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas tenkino Generalinės prokuratūros prokuroro prašymą dėl įtariamojo suėmimo 3 mėnesiams. Lietuvoje šiam asmeniui pateikti įtarimai dėl karo nusikaltimų prieš civilius ir karo belaisvius, jų kankinimą, neteisėtą laisvės atėmimą ir Ženevos konvencijų bei karo papročių pažeidimus, pagal BK 100 str., 103 str. 1 dalį.
Šis įtariamojo perdavimas vertinamas kaip itin svarbus precendentas veiksmingam tarptautiniam prokuratūros tarnybų bendradarbiavimui ir praktiniam tarptautinės humanitarinės teisės įgyvendinimui šiuolaikinėmis sąlygomis.
Tokie reikšmingi ikiteisminio tyrimo rezultatai pasiekti šalims sėkmingai bendradarbiaujant Eurojusto koordinuojamoje jungtinėje tyrimų grupėje (JTG), kurią 2022 m. kovo 25 d. įsteigė Ukrainos, Lietuvos ir Lenkijos generaliniai prokurorai. Šiuo metu prie JTG yra prisijungusios 7 valstybės, Europolas ir Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) prokuratūra.
Pagal Lietuvos įstatymus perduotam įtariamajam gresia laisvės atėmimas nuo dešimties iki dvidešimties metų arba įkalinimas iki gyvos galvos.
Ukraine has surrendered to Lithuania a person suspected of war crimes
Ukraine has extradited to Lithuania a person who is suspected of war crimes, including against a Lithuanian citizen, that were committed in Melitopol in 2022, during the temporary occupation of this Ukrainian city. The suspect was transferred to Lithuania on 29 October 2025.
This is the first case since the beginning of Russia’s armed aggression against Ukraine, when Ukraine extradites a detained Russian soldier to another state for conducting criminal prosecution in accordance with the principle of universal jurisdiction.
With effective cooperation between the Ukrainian and Lithuanian officials, the data was collected during the pre-trial investigation, that between March and September 2022, the soldiers of the Armed Forces of the Russian Federation, including personnel of the 177th Separate Marine Regiment of the Caspian Flotilla, participated in organising a filtration camp at a training base located on the territory of the Melitopol military airfield. In this territory, the civilians and prisoners of war, including one citizen of the Republic of Lithuania, were held illegally detained, tortured and humiliated.
In August 2023, the Ukrainian Armed Forces detained a senior sailor of the aforementioned regiment near the village of Robotyn, Zaporizhzhia region. Ukrainian prosecutors, with the participation of the Lithuanian prosecutor and police officers, conducted more than 30 investigative actions, including searches, interrogations and identifications. In the course of these procedural actions, there were identified other civilians and prisoners of war, who were held in the filtration camp during the period of investigation. Besides, there was sufficient data collected to reasonably suspect that the detained person is one of the Russian servicemen who participated in the aforementioned crimes in Melitopol.
It is suspected that together with other Russian soldiers, the suspect not only guarded the illegally detained civilians and prisoners of war, but also participated in their beating and torture: imprisoning the victims in a metal safe, suffocating them until unconsciousness, hanging them with tied hands, pouring cold water on them in freezing weather, and traumatising with electric shocks. In addition to this person, the pre-trial investigation, conducted by Lithuanian and Ukrainian officials, revealed several other Russian soldiers who participated in the above-mentioned crimes.
After all the legal procedures were completed, on 8 September 2025, the Prosecutor General of Ukraine made a decision on extradition of the suspect, and on 28 October 2025 the suspect was transferred to Lithuania. On the 30th October, the Vilnius District Court satisfied the Prosecutor’s Request (Prosecutor General’s Office) to arrest the suspect for 3 months. In Lithuania, this person is charged with war crimes against civilians and prisoners of war, their torture, unlawful deprivation of liberty and violations of the Geneva Conventions and customs of war, in accordance with Articles 100 and 103 (1) of the Criminal Code.The extradition of the suspect is considered as an extremely important precedent of effective international cooperation between Prosecution Services, including practical implementation of international humanitarian law in nowadays conditions.Such significant results of the pre-trial investigation have been achieved through the successful cooperation of the parties of the Joint Investigation Team (JIT), coordinated by Eurojust, established on 25 March 2022 by the Prosecutors General of Ukraine, Lithuania and Poland. Currently, the Joint Investigation Team consists of 7 states, Europol, as well as the Prosecutor’s Office of the International Criminal Court (ICC).
According to Lithuanian law, the transferred suspect faces imprisonment from 10 to 20 years, or life imprisonment.
