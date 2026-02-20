Trakų rajono bibliotekininkės – tarp garbingai įvertintų krašto šviesuolių

Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius su (iš kairės) Trakų viešosios bibliotekos vyr. metodininke Vilma Kmitiene, Tiltų padalinio vyr. bibliotekininke Elena Žilinskiene, Aukštadvario padalinio vyr. bibliotekininke Ramune Jarmalavičiūte ir bibliotekos l. e. p. direktore Dovile Bagdanavičiene. Aleksandro Aziulevičiaus nuotr.
Jolanta Zakarevičiūtė, Trakų viešosios bibliotekos informacijos specialistė
Trakų rajono kultūrinį gyvenimą šiemet papuošė džiugios žinios – dvi Trakų viešosios bibliotekos padalinių vyr. bibliotekininkės sulaukė reikšmingų įvertinimų už ilgametį, prasmingą ir bendruomenes telkiantį darbą. Vasario 16-ąją Tiltų padalinio vyr. bibliotekininkei Elenai Žilinskienei skirta Kunigaikščio Vytauto Didžiojo III laipsnio nominacija, o Aukštadvario padalinio vyr. bibliotekininkei Ramunei Jarmalavičiūtei – padėka už išskirtinius nuopelnus kultūros ir švietimo srityje.
Elenos Žilinskienės vardas neatsiejamas nuo Tiltų kaimo kultūrinės tapatybės. Bibliotekoje ji dirba jau 47 metus, tapdama ne tik šios įstaigos, bet ir visos vietos bendruomenės veidu. Ilgametė bibliotekininkės veikla apima ne tik skaitytojų aptarnavimą ar kultūrinių renginių organizavimą – E. Žilinskienė yra išskirtinė kraštotyrininkė, nuosekliai kaupianti ir sauganti Tiltų krašto istorinę atmintį.
Jos iniciatyva bibliotekoje sukaupta gausi kraštotyros medžiaga, parengta dešimtys darbų apie vietos istoriją, žmones, tradicijas. Elena yra trijų reikšmingų knygų autorė, supažindinančių su Tiltų krašto praeitimi ir etnokultūriniu paveldu. Už kraštotyros darbą „Tiltų kaimo istorija XVIII–XX a.“ jai suteiktas Garbės kraštotyrininkės vardas, o šiemet jos ilgametė veikla vainikuota dar vienu garbingu įvertinimu – Kunigaikščio Vytauto Didžiojo III laipsnio nominacija. Tai padėka už nuoseklų indėlį saugant krašto kultūrą, stiprinant bendruomeniškumą ir ugdant meilę gimtajam kraštui.
Šiais metais Lietuvos valstybės atkūrimo dieną už savo veiklą ir atsidavimą bibliotekininkystei taip pat buvo įvertinta ir Ramunė Jarmalavičiūtė, jau 33 metus dirbanti Aukštadvario bibliotekoje. Bibliotekininkė pasižymi išskirtiniu iniciatyvumu ir kūrybiškumu: organizuoja literatūrinius vakarus, edukacijas, garsinius skaitymus, telkia vietos kūrėjus, senjorus, jaunimą ir socialiai jautrias grupes. Ji aktyviai bendradarbiauja su švietimo, kultūros ir socialinėmis įstaigomis, rūpinasi, kad biblioteka būtų prieinama visiems – nuo vaikų iki senjorų, nuo neįgaliųjų iki socialinės rizikos šeimų vaikų.
Neatsitiktinai Aukštadvario biblioteka buvo pripažinta „Draugiškiausia biblioteka 2018“, o šiemet Ramunei Jarmalavičiūtei įteiktas ir Trakų viešosios bibliotekos konkurso „Geriausias metų bibliotekininkas 2025“ apdovanojimas. Šie įvertinimai liudija jos kasdienį, atsakingą ir bendruomenę telkiantį darbą.
Abi bibliotekininkės – tai pavyzdys, kaip profesionalumas, meilė knygai ir žmogui gali kurti ilgalaikę vertę visam kraštui. Jų veikla rodo, kad biblioteka šiandien yra ne tik knygų namai, bet ir gyvas kultūros, atminties bei bendrystės centras.