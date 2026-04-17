Maži žingsniai – dideli darbai: Trakų meno mokykloje pristatytas jaunųjų kūrėjų dailės darbų katalogas

Nijolė Mečkovskaja, Trakų meno mokyklos Aukštadvario skyriaus dailės mokytoja metodininkė
Balandžio 11-ąją Trakų meno mokykloje įvyko šventė, suvienijusi praeitį ir dabartį, kūrybą ir bendrystę. Simboliška, kad šią dieną pristatytas Aukštadvario skyriaus mokinių dailės darbų katalogas tapo ne tik meninės brandos liudijimu, bet ir gražiu priminimu apie prieš daugiau nei dešimtmetį prasidėjusią kelionę.
Nuo vizijos iki penkių mokinių laidų
Trakų meno mokyklos Aukštadvario skyrius buvo įkurtas 2012 metais. Tuomet, reaguojant į vietos bendruomenės poreikius, buvo žengti pirmieji ryžtingi žingsniai formuojant dailės bei šokių klases. Šiandien akivaizdu, kad tuometinės ilgametės seniūnės Jadvygos Dzencevičienės įžvalgos buvo strateginės: ji aktyviai siekė, kad vaikai meninį išsilavinimą gautų vietoje. Ši iniciatyva tapo svarbiu ramsčiu siekiant išlaikyti jaunas šeimas miestelyje ir užtikrinti turiningą vaikų užimtumą.
Pirmaisiais mokslo metais dailės paslapčių vaikus mokė mokytojas Jonas Mečkovskij, nuo 2013-ųjų šį kūrybinį kelią tęsia mokytoja metodininkė Nijolė Mečkovskaja, per šį laikotarpį išleidusi jau penkias jaunųjų kūrėjų laidas. Svarbiu šios sėkmės pamatu tapo Trakų meno mokyklos direktorės Neringos Mišeikienės konstruktyvus vadovavimas ir visapusis pasitikėjimas. Direktorės pritarimas mokytojos idėjoms bei sudarytos sąlygos jų įgyvendinimui leido puoselėti itin aktyvią, įvairiapusę veiklą. Kūrybinės stovyklos, plenerai, parodos ir edukacinės išvykos mokė vaikus pastebėti grožį kasdienybėje, tapo neatsiejama ir vertinga ugdymo dalimi.
Katalogas – kūrybinio kelio atspindys
Renginio metu skaidrėse atgijusios senos nuotraukos priminė jaukias kūrybines akimirkas ir darbingą nuotaiką. Šiltu žodžiu ir prisiminimais apie ilgametį kultūrinį bendradarbiavimą dalijosi Aukštadvario seniūnė Ramunė Bartkevičienė, vyriausioji bibliotekininkė Ramunė Jarmalavičiūtė bei Onuškio bibliotekininkė Inga Gackienė. Susirinkę buvę ir esami mokiniai, jų tėveliai bei draugai dar kartą patvirtino – meno mokykla Aukštadvaryje tapo bendruomenę telkiančia ašimi.
Padėkos kūrėjams ir bičiuliams
Už šį reprezentacinį leidinį, kuris nuo šiol garsins mokyklą, bendruomenė nuoširdžiai dėkoja katalogo dizaineriui-maketuotojui Mariui Morkūnui ir fotografui Mindaugui Neniškiui. Jų meninis pajautimas ir kantrybė leido mokinių darbus (tapybą, piešimą, kompoziciją, skulptūrą) įamžinti aukščiausiu lygiu. Visą kūrybinį procesą – nuo darbų atrankos bei sisteminimo iki galutinio leidinio išpildymo – rūpestingai kuravo dailės mokytoja metodininkė Nijolė Mečkovskaja. Taip pat dėkojame Elenai Ramaneckienei – jos geranoriškumas ir tikėjimas šiuo sumanymu įskėlė pirmąją žiežirbą, leidusią prasidėti katalogo kūrimo procesui.
Šventinę renginio atmosferą muzikiniais kūriniais papuošė Trakų meno mokyklos mokinės: pianistė Austėja Baranauskaitė (mokytoja Neringa Mišeikienė) ir smuikininkė Patricija Jasiulevičiūtė (mokytoja Ieva Tijūnėlienė, koncertmeisterė Jovita Tumasonienė).
Šis mokinių dailės darbų katalogas įamžina svarbų Trakų meno mokyklos, jos bendruomenės gyvenimo ir kūrybos etapą ir primena, kiek daug gali pasiekti susitelkimas, kūrybinė drąsa ir nuoseklus darbas!
