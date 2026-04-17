2026-04-172026-04-22
Žalia šviesa uždegta: 40 mln. eurų keliaus Lietuvos gynybos ir saugumo pramonei

Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patvirtino naujosios rizikos kapitalo priemonės „MILInvest-2“ schemą. Šią priemonę įgyvendins nacionalinis plėtros bankas ILTE. Artimiausiu metu bus skelbiama „MILInvest-2“ valdytojų atranka. Ekonomikos ir inovacijų ministerija šiai priemonei skiria 30 mln. eurų, o Krašto apsaugos ministerija – 10 mln. eurų.

„Mums svarbu sparčiai auginti Lietuvos gynybos ir saugumo sektorių, todėl turime užtikrinti šio sektoriaus verslams, ypač ankstyvosios stadijos startuoliams, geresnę prieigą prie rizikos kapitalo. Tad „MILInvest-2“ leis įmonėms palankiomis sąlygomis investuoti į naujų gynybos technologinių idėjų plėtrą, vystyti pažangius produktus, skatinti eksperimentinę plėtrą ir inovacijas bei stiprinti inovacijų kūrėjų komandas, prisidedant prie modernios Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės kūrimo“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.

„Šalies gynyba yra bendras mūsų visų reikalas, todėl realiais veiksmais verslui suteikiame galimybes kartu stiprinti Lietuvos saugumą ir ekonominį atsparumą – patvirtinome bendrą 40 mln. eurų vertės rizikos kapitalo fondą „MILInvest-2″. Lietuvos kariuomenei reikia to, ko reikalauja šiuolaikinis mūšio laukas, o tai reiškia, kad turime žengti koja kojon su inovacijomis. Kariuomenės modernizacija ir naujų technologijų taikymas išlieka mūsų prioritetu, siekiant stiprinti nacionalinę gynybą”, – sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.

„MILInvest-2“ investicijas galės gauti įmonės, įsteigtos Lietuvoje, ES, NATO valstybėse ar Ukrainoje. Jos turės atitikti būtiną sąlygą – šių verslų teikiama nauda bent metus turi tekti Lietuvai per kuriamas darbo vietas ar mokamus mokesčius.

Nacionalinis plėtros bankas ILTE jau artimiausiu metu skelbs atranką ir atrinks „MILInvest-2“ valdytojus, kurie įgyvendins preakceleravimo ir akceleravimo programas bei investuos į perspektyvias gynybos ir saugumo sektoriaus įmones.

Pagal ankstesnę finansinę priemonę „MILInvest“ gynybos ir saugumo sektoriaus inovacijoms vystyti valstybė skyrė 13,5 mln. eurų, be to, buvo pritraukta daugiau kaip 5 mln. eurų privačių lėšų.

Eimin.lrv.lt inform.

