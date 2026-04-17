Trakuose įvedamas jungtinis traukinio ir viešojo transporto bilietas

Siekdamos užtikrinti dar sklandesnį tarpmiestinį susisiekimą, LTG grupės keleivių vežimo bendrovė „LTG Link”, Trakų rajono savivaldybė ir UAB „Trakų paslaugos” suvienijo jėgas. Trakų miesto svečiams ir vietiniams gyventojams, neturintiems Trakiečio kortelės, pristatomas jungtinis traukinio ir autobuso bilietas, kuriuo galės naudotis visi keleiviai, Trakų geležinkelio stotį pasirinkę kaip pradinę ar galutinę savo maršruto stotelę.
„LTG Link“ duomenimis, praėjusiais metais traukiniais keliavo beveik 6 mln. keleivių, o maršrutą Vilnius–Trakai–Vilnius rinkosi apie 430 tūkst. keleivių. Anot „LTG Link“ vadovės Kristinos Meidės, jungtinio bilieto plėtra Trakuose yra svarbus žingsnis ne tik atliepiant realius keleivių poreikius, bet ir kuriant patogesnę kelionių viešuoju transportu sistemą.
„Trakuose pradėdami jungtinio bilieto paslaugą suteikiame keleiviams galimybę lengviau planuoti keliones ir paprasčiau derinti skirtingas susisiekimo priemones. Tai užtikrina aiškesnę kelionės eigą, mažiau papildomų žingsnių ir daugiau patogumo keleiviams. Tokie integruoti sprendimai yra būtini, kad viešasis transportas būtų patikimas, patogus ir natūralus pasirinkimas kasdienėms kelionėms“, – sako K. Meidė.
Jungtinis bilietas – tai vienu pirkimu įsigyjamas vienkartinio traukinio bilieto ir miesto viešojo transporto bilieto rinkinys. Nors bilietai yra du (vienas kelionei traukiniu, kitas – miesto autobusais), jie parduodami kartu, kad kelionė būtų sklandesnė ir keleiviui nereikėtų atlikti papildomų veiksmų.
„Bendradarbiaudami su „LTG Link“ siekiame, kad viešasis transportas taptų realia ir patogia alternatyva kelionėms – tiek gyventojams, tiek rajono svečiams. Sklandi kelionių sistema atliepia šiuolaikinius mobilumo poreikius, pateisina žmonių lūkesčius, o alternatyvaus transporto pasirinkimas kartu prisideda ir prie aplinkos tausojimo – viešųjų paslaugų gerinimas yra vienas iš svarbių savivaldybės tikslų“, – sako Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius.
Trakai – tai jau šeštasis miestas, kuriame veika jungtinis bilietas. Šio bilieto privalumais taip pat naudojasi Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Jonavos gyventojai bei svečiai.
„Efektyvus susisiekimas prasideda nuo paprastumo. Vienas bilietas – aiškus ir patogus būdas keliauti Trakuose. Tai sprendimai, orientuoti į keleivį“ – teigia „Trakų paslaugų“ direktorius Rolandas Lenkauskas.
Jungtinį traukinio ir Trakų viešojo transporto bilietą galima įsigyti traukinio bilietus perkant internetinėje svetainėje www.ltglink.lt arba mobiliojoje programėlėje, jungtinį bilietą pasirenkant kaip papildomą paslaugą. Jungtinis bilietas keleiviams suteikia teisę Trakų miesto viešuoju transportu tą pačią dieną keliauti į abi puses, t. y. pirmyn ir atgal.
LTG Link inform.
