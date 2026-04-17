Pavasaris ateina su poezija – žodžių ir emocijų kupinas susitikimas Mažųjų Lygainių bibliotekoje

Edvard Mackevič, bibliotekininkas
Šeštadienį, balandžio 11 d., VRSCB Mažųjų Lygainių struktūriniame padalinyje vyko poezijos skaitymai „Poezija pažadintas pavasaris“. Renginys subūrė aplinkinių kaimų gyventojus ir literatūros mylėtojus, kurie turėjo galimybę pasiklausyti tiek originalių kūrinių, tiek žinomų Lietuvos poetų eilėraščių interpretacijų.
Susitikimą atidarė vietos bibliotekos darbuotojas Edvardas Mackevičius, trumpai pristatęs dalyvius. Pirmasis savo kūrybą skaitė jaunas poetas iš Sudervės seniūnijos (Vilniaus r.) Danielis Doveika.
Poezija jį lydi nuo mažens – dar būdamas septintos klasės mokinys pradėjo užrašinėti savo emocijas ir mintis. Nors studijavo ekonomiką ir baigė Vilniaus universitetą, poezija išliko didžiausia jo aistra. Jo kūryboje vyrauja gamtos, religijos, laisvės, tėvynės ir asmeninės tapatybės paieškų temos.
Danielio Doveikos eilėraščiai publikuoti ne vienoje antologijoje, tarp jų – „Lenkų poetinė vytis: Lietuvos lenkų poezijos antologija“ ir „Laukai susilieja su dangumi“. 2021 m. išleistas debiutinis poezijos rinkinys „Przed wichrem z meteorytów“ („Prieš meteorų audrą“), o po trejų metų – antrasis rinkinys „Na rozstaju“ („Kryžkelėje“). 2025 m. jo kūriniai įtraukti ir į antologiją „Szepty między pola“ („Šnabždesiai tarp laukų“). Poetas yra pelnęs ne vieną literatūros konkursų apdovanojimą, dalyvauja literatūriniuose renginiuose Vilniaus regione. Dalis jo kūrybos išversta į lietuvių kalbą.
Susitikimo metu autorius pristatė įvairios tematikos eilėraščius. Didelio klausytojų dėmesio sulaukė patriotinės tematikos kūrinys „Na mojej ziemi“ („Ant mano žemės“). Taip pat skambėjo eilėraščiai „Vakaro pasisveikinimas“, „Močiutė išeina“, „Neimigrantai“ ir „Viskas prasidėjo nuo dangaus“. Po skaitymų Danielis Doveika bendravo su publika, atsakinėjo į klausimus, pristatė savo knygas, vieną jų padovanojo bibliotekai.
Renginio metu skambėjo ir lietuvių poetų kūryba. Ją deklamavo Tarnėnų gyventoja, lietuvių literatūros filologė Angelė Statkuvienė. Ji yra buvusi Telšių ir Pakruojo rajonų mokytoja, 1974 m. Respublikinio skaitovų konkurso laureatė, daugelio konkursų prizininkė, aktyvi skaitovė, Vilniaus Kalvarijų bibliotekos Poezijos mylėtojų klubo narė. Klausytojams ji iš atminties perteikė Justino Marcinkevičiaus „Keista senutė bibliotekoje“, Henriko Radausko „Gėlė ir vėjas“, Nijolės Kudabienės „Aš kartais pajuntu“ ir Algimanto Mikutos „Gyvenu be laikrodžio“ kūrinius.
Prie renginio prisidėjo ir vietos gyventoja Rūta Maniušė, perskaičiusi Algirdo Svaravičiaus „Laišką iš pavasario“.
Susitikimas vyko šiltoje ir jaukioje atmosferoje, o beveik dvi valandos prabėgo nepastebimai. Renginys sutapo su Meno dienos minėjimu Lietuvoje (balandžio 15 d.), dar labiau pabrėždamas jo išskirtinumą. Prie kavos ir arbatos puodelių dar ilgai netilo pokalbiai apie poeziją, o dalyviai išreiškė norą, kad tokių susitikimų ateityje būtų dar daugiau.
