Kvietimai, Namai, Naujienos, Savivaldybė, Skelbimai, Trakai

Atnaujintas mineralinio vandens tiekimas į Varnikų biuvetę

2026-05-062026-05-02
0
 
Atnaujintas mineralinio vandens tiekimas į Varnikų biuvetę

UAB „Trakų vandenys“ informuoja, kad po žiemos pertraukos atnaujintas mineralinio vandens tiekimas į Varnikų kaime, netoli pažintinio tako, esančią biuvetę.

Mineralinio vandens tiekimas buvo laikinai sustabdytas šaltuoju metų laikotarpiu, o nuo šiol biuvetės lankytojai vėl kviečiami paragauti iš beveik 200 metrų gylio gręžinio tiekiamo unikalios cheminės sudėties, mažos mineralizacijos vandens.

Tai puiki vieta atsigaivinti ir ramiai pasimėgauti gamtos harmonija šalia Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos – koplytėlės.

Kviečiame gyventojus ir svečius lankytis bei džiaugtis tyra gamtos dovana.

Trakų rajono savivaldybės informacija

Žymos: , ,

Palikite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Atnaujintas mineralinio vandens tiekimas į Varnikų biuvetę

Jaunimo erdvė tampa Trakų jaunimo centru „TAJE“

Tai jau oficialu – 2030-ieji Seimo nutarimu paskelbti Vytauto Didžiojo metais

Gynybos investicijos juda į Lietuvą: ar regionai spės pasiruošti?

Renginiai

Išskirtinis poezijos ir vaizdų pokalbis

Motinos dienos renginiai Trakų rajone

„Mūsų dainose 2026“ – Kauno valstybinis choras

Šiuolaikinės muzikos ir meno festivalis ARS NOVA

Kultūra

Dešimtokams prasideda Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP)

Jaunimo erdvė tampa Trakų jaunimo centru „TAJE“

Ant žinių bangos: keturi mėnesiai intelektualių kovų Trakuose ir Lentvaryje

Išskirtinis poezijos ir vaizdų pokalbis

Sveikata

Gydytojas dermatologas K. Pampikas: „Užmirškite pūstas lūpas ir perpildytus skruostus“

Ne tik stresas: gydytoja paaiškino, kas vyksta moterų organizme po 40-ies

Gerosios bakterijos ar gera reklama? Probiotikų vartojimo klaidos

Norite daugiau energijos – rinkitės daugiau skaidulų turinčius maisto produktus