Atnaujintas mineralinio vandens tiekimas į Varnikų biuvetę

UAB „Trakų vandenys“ informuoja, kad po žiemos pertraukos atnaujintas mineralinio vandens tiekimas į Varnikų kaime, netoli pažintinio tako, esančią biuvetę.
Mineralinio vandens tiekimas buvo laikinai sustabdytas šaltuoju metų laikotarpiu, o nuo šiol biuvetės lankytojai vėl kviečiami paragauti iš beveik 200 metrų gylio gręžinio tiekiamo unikalios cheminės sudėties, mažos mineralizacijos vandens.
Tai puiki vieta atsigaivinti ir ramiai pasimėgauti gamtos harmonija šalia Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos – koplytėlės.
Kviečiame gyventojus ir svečius lankytis bei džiaugtis tyra gamtos dovana.
Trakų rajono savivaldybės informacija
Palikite komentarą