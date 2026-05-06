Dar daugiau tėvų galės gauti išmoką vaiko priežiūrai

Siekiant užtikrinti finansinę paramą vaikus auginančioms šeimoms, Lietuvoje mokama išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, primena Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM). Nuo šių metų birželio mėnesio išmokos gavėjų ratas plėsis: ji bus mokama visiems auginantiems vaikus iki dviejų metų, net jeigu neturima pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros“. Tai leis užtikrinti lygias socialines garantijas.
Šiuo metu išmoka skiriama tais atvejais, kai vaiką augina vienas iš tėvų, įtėvių ar globėjų, kuris dėl mokymosi ar studijų nėra sukaupęs reikiamo socialinio draudimo stažo gauti vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros“. 2026 metais ši išmoka siekia 444 eurus per mėnesį ir mokama iki vaikui sueina dveji metai.
„Pagrindinis šios paramos tikslas – užtikrinti minimalias pajamas jauniems tėvams ir sudaryti galimybes derinti šeimos kūrimą su išsilavinimo ar profesijos įgijimu“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Kas gali gauti išmoką?
Išmoka priklauso asmenims, kurie:
• mokosi ar studijuoja, arba vaikas gimsta, yra įvaikinamas arba pradedamas globoti per 12 mėn. po mokymosi ar studijų baigimo dienos;
• neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos iš „Sodros“;
• mokosi ar mokėsi pagal bendrojo ugdymo programą, profesinėje mokykloje pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja ar studijavo aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą, doktorantūroje ar rezidentūroje, įskaitant asmenis, išėjusius akademinių atostogų, suteiktų dėl ligos arba nėštumo ir gimdymo ar atostogų vaikui prižiūrėti, arba atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, laikotarpiu.
2025 m. išmoką besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai vidutiniškai per mėnesį gavo 530 asmenų.
Svarbūs pokyčiai nuo 2026 m. birželio mėnesio
Nuo birželio 1 d. įsigalios Išmokų vaikams įstatymo pakeitimai, kurie išplės paramos gavėjų ratą – išmoka bus skiriama ne tik besimokantiems ar studijuojantiems, bet visiems vaikus auginantiems tėvams (įtėviams), globėjams, neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, taip užtikrinant lygias socialines garantijas visiems tėvams, auginantiems mažus vaikus.
Ką svarbu žinoti dirbantiems ir studijuojantiems?
Tais atvejais, kai asmuo vienu metu ir dirba, ir studijuoja, jis gali turėti teisę gauti vaiko priežiūros išmokas iš „Sodros“ biudžeto, jei atitinka šiai išmokai gauti nustatytus reikalavimus.
Vien faktas, kad asmuo mokosi ar studijuoja, nelemia asmens teisės gauti vaiko priežiūros išmokos iš „Sodros“ biudžeto. Tam, kad būtų nustatyta asmens teisė gauti vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros“ biudžeto, asmuo turi būti apdraustas motinystės socialiniu draudimu (dirbti ar užsiimti savarankiška veikla), turi būti išleistas vaiko priežiūros atostogų ir iki pirmosios vaiko priežiūros atostogų dienos turi turėti ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius motinystės socialinio draudimo stažą.
Pažymėtina, kad vaiko priežiūros išmokos dydžiui įtakos neturi išmokos mokėjimo metu gaunama stipendija – jei asmuo atitinka vaiko priežiūros išmokai gauti nustatytas sąlygas, asmuo gali gauti ir vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros“, ir stipendiją.
