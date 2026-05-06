Gydytojas dermatologas K. Pampikas: „Užmirškite pūstas lūpas ir perpildytus skruostus“

Iš Pasaulinio estetinės ir amžėjimo stabdymo medicinos kongreso (angl. „Aesthetic and Anti-Aging Medicine World Congress“) grįžęs gydytojas dermatologas Karolis Pampikas dalijasi naujausiomis tendencijomis. Pasak profesionalo, labiausiai ryškėja viena kryptis – nuo vienkartinių grožio procedūrų bei greitų dirbtinų rezultatų judama mokslu grįstos regeneracijos ir natūralaus grožio link.
Į jau 23 kartą Monake vykusį Pasaulinį estetinės ir amžėjimo stabdymo medicinos kongresą susirinko 20 tūkst. specialistų iš viso pasaulio. Grožio srities profesionalai dalijosi žiniomis ir domėjosi naujausiomis technologijomis. „Su laiku tobulėja ne tik technologijos, bet ir požiūris į pacientą. Vis daugiau dėmesio skiriama holistiniam ir mediciniškai pagrįstam gydymui, kuris užtikrintų ilgalaikius rezultatus ir paciento sveikatą bei saugumą. Viena iš pagrindinių kongreso temų buvo personalizuotas pacientų gydymas ir individualaus procedūrų plano sudarymas, – pasakoja gydytojas dermatologas. – Verta pažymėti, kad viena procedūra negali sukurti stebuklo ir sustabdyti amžėjimo. Jei po vienos procedūros matomi labai žymūs pokyčiai, ilgainiui tai gali lemti neigiamas pasekmes, nes einama prieš žmogaus fiziologiją. Viskas turi vykti žingsnelis po žingsnelio, atsižvelgiant į individualius paciento poreikius ir būkles.“
Natūralumo era
Anot K. Pampiko, jau kuris laikas grožio srityje jaučiamas didelis mentaliteto pokytis – norima natūralaus, sveiko, gražaus amžėjimo be pakeistų veido bruožų. „Pacientai nori, kad aplinkiniai pastebėtų teigiamus pokyčius, bet negalėtų identifikuoti, kas buvo atlikta. Dėl šios priežasties mažėja užpildais perpildytų veidų su nenatūraliomis proporcijomis. Taip pat nebelieka siekio tapti panašiems į kitus. Priešingai – norima išlaikyti savo veido bruožus, harmoningas proporcijas ir jaunatvišką išvaizdą, todėl siekiama atkurti ne audinį po oda, bet pačią odą, kad ji būtų sveika, stangri, elastinga. Vis labiau rinkoje įsitvirtina odos kokybei gerinti skirti preparatai, kurie pamažu išstumia užpildus, – žiniomis dalijasi pašnekovas. – Ne pirmi metai kalbama, kad oda yra mūsų gyvenimo būdo atspindys, todėl daug dėmesio skiriama kompleksinei jos priežiūrai: mitybai, vitaminams, maisto papildams, kosmetologų, dermatologų paslaugoms. Norint ilgalaikių rezultatų, oda reikia rūpintis visapusiškai tiek iš išorės, tiek iš vidaus.“
Specialistai turi bendradarbiauti
„Jau užsiminiau apie holistinį požiūrį į pacientą, o tai įmanoma tik bendradarbiaujant su kitais specialistais – gydytojais dermatologais, kosmetologais, plastikos chirurgais, nes reikia parengti kombinuotus gydymo planus, kuriuos sudarytų skirtingos procedūros ir joms naudojamos priemonės. Svarbu, kad specialistai dirbtų ta pačia kryptimi – siektų sustabdyti lėtinį uždegimą, kuris greitina organizmo senėjimą ir odos būklės prastėjimą, – pažymi K. Pampikas. – Laikydamiesi naujausių tendencijų, specialistai turėtų siekti ne paslėpti tam tikrą trūkumą (pavyzdžiui, užpildyti raukšlę), bet ieškoti jo atsiradimo priežasties ir ją pašalinti. Dėl to vis aktualesni tampa biostimuliaciniai preparatai, kurie veikia ląsteles – PRP, polinukleotidai, kolageno, elastino stimuliantai ir kt. Šie preparatai maitina, drėkina, jaunina odos ląsteles, todėl pasiekiamas ilgalaikis natūralaus grožio efektas. Oda tampa sveika, elastinga, stangri. Beje, odos priežiūra nebeapribojama vien veido ir kaklo sritimis – vis daugiau pacientų nori stabdyti senėjimo procesus visame kūne.“
„Ozempiko veidas“
Daugeliui jau teko girdėti šį terminą. Populiarėjant vaistų nuo nutukimo vartojimui, jis tampa vis aktualesnis, todėl ir Pasaulio kosmetinės ir amžėjimo stabdymo medicinos kongrese tam buvo skirta nemažai dėmesio. „Noras sulieknėti tampa nepažabojamas ir medikamentų griebiasi ne tik nutukimu sergantys pacientai, bet ir norintys greitai atsikratyti vos kelių kilogramų. Deja, riebalai pirmiausia nyksta nuo veido, todėl suglemba oda. Kongrese buvo dalijamasi žiniomis, kaip išsaugoti audinius, kad veidas neprarastų tūrio, kokius preparatus ir procedūras skirti, – pasakoja gydytojas dermatologas. – Specialistai iš visų šalių pastebi, kad pacientai nori kuo mažiau invazyvių, aplinkai pastebimų procedūrų ir kuo trumpesnio sveikimo periodo. Todėl pristatomi nauji preparatai, kurie skatina išsaugoti riebalinį audinį, o ne jį naikinti. Būtent tai ir lemia agresyvaus gydymo metodų atsitraukimą – renkamasi mažinti dozes ir įtraukti keletą preparatų į vieną procedūrą.“
Pirmiausia – konsultacija ir tik tada pagalba
Grožio srities profesionalai jau kuris laikas pasitelkia socialinius tinklus, kaip vieną iš platformų dalytis savo žiniomis, patirtimi, naudinga informacija apie procedūras ir preparatus, tačiau patartina nepasitikėti viskuo, ką matome socialinėse medijose. „Nuotraukose ir vaizdo įrašuose naudojami filtrai tampa vis realistiškesni, sunku atskirti, kur matai tikrą veidą, o kur nupieštą, su tobulomis žandikaulio linijomis, veido proporcijomis. Vis dažniau pasitaiko ir atvejų, kai pacientai pasikonsultuoja su dirbtiniu intelektu ir gydytojo prašo vienos ar kitos procedūros, nors iš tiesų jos jam visai nereikia. Su kolegomis akcentuojame, kad pacientų konsultacijoms reikėtų skirti daugiau laiko, kad išsamiai paaiškintume, koks individualaus gydymo planas jam tinkamiausias ir kokius rezultatus galima pasiekti (kad lūkesčiai būtų realistiški), – kalba grožio srities profesionalas. – Rekomenduoju labai atsargiai žiūrėti į socialinėje erdvėje pateikiamus vaizdus ir dirbtinio intelekto informaciją. Socialinėje medijoje savo įžvalgomis ir darbais dalijasi ne tik profesionalai, bet ir tie, kurie neturi licencijų ar patirties. Dauguma šių žmonių procedūras atlieka nelegaliai ir todėl labai svarbu atskirti, kur yra tikri faktai, o kur – dirbtinio intelekto sukurta realybė. Grožio ir lėtesnio amžėjimo kelionę pradėkime nuo gyvos konsultacijos su specialistu ir ilgalaikio individualaus gydymo plano sudarymo.“
Žingsniu priekyje
Iš Pasaulinio kosmetinės ir amžėjimo stabdymo medicinos kongreso sugrįžęs K. Pampikas pasidžiaugė, kad jis jau kuris laikas dirba vadovaudamasis gairėmis, kurios pasauliniu mastu tik dabar taip ryškiai išskirtos ir rekomenduojamos visiems specialistams. „Svarbu užtikrinti ilgalaikius rezultatus, akcentuojant priežasčių, o ne pasekmių šalinimą. Vienas iš pagrindinių mano siekių visada buvo lėtinio uždegimo mažinimas, apie kurį tik dabar plačiau šneka kolegos iš kitų šalių. Smagu, kad ėjau tinkama linkme ir net užbėgau kelis žingsnius į priekį, – šypteli pašnekovas. – Savo praktikoje toliau taikysiu įvairias biostimuliantų kombinacijas, kurios teigiamai veikia odos ląsteles. Daugiau laiko skirsiu pacientams paaiškinti apie individualų gydymo planą, plačiau bendradarbiausiu su kitais specialistais, kad užtikrintume visapusišką organizmo priežiūrą, įtraukiant antioksidantais papildytą mitybą, vitaminus, maisto papildus ir kt., kad lėtintume ne tik veido odos, bet ir viso organizmo ląstelių amžėjimą – ne tik atrodytume jaunai, bet jaustumės gerai.“
Palikite komentarą