Žiemos atostogas beveik 1000 moksleivių leidžia Šaulių sąjungos stovyklose

Žiemos kursas Švedijoje. LŠS nuotr.
Slidės, palapinės ir išgyvenimo įgūdžiai speiguotoje Švedijoje, skirtinguose Lietuvos miestuose – iššūkiai išgelbėti „sužeistąjį“, lyderystės patirtys, smagūs vakarai su bendraamžiais – taip per moksleivių žiemos atostogas Lietuvos šaulių sąjunga (LŠS) užima kone 1000 Lietuvos jaunuolių nuo 11 iki 18 metų.
Jaunieji šauliai nori tobulėti
Šią savaitę Šaulių sąjunga organizuoja 14 stovyklų Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Utenoje, Vilniuje, Smalininkuose, Alsėdžiuose, taip pat Panevėžio, Alytaus ir Šakių rajonuose. Grupė jaunųjų šaulių taip pat dalyvauja žiemos kurse Švedijoje.
„Jaunųjų šaulių žiemos stovyklose gimsta ne tik draugystės – čia ugdomi lyderiai, stiprinami vadybos įgūdžiai, mokomasi teikti pirmąją pagalbą ir veikti tada, kai reikia labiausiai. Drausmė, drąsa, lyderystė ir begalinis noras tobulėti. Lankydamasis stovyklose šias jaunuolių savybes pastebiu ne tik aš, bet ir stovyklose dirbantys instruktoriai“, – sako Šaulių sąjungos vado pavaduotojas Dovidas Jonušas.
Lietuvos šaulių sąjunga jaunųjų šaulių stovyklas organizuoja visų moksleivių atostogų metu – rudenį, žiemą, pavasarį ir vasarą. Taip jaunuoliai gali derinti mokslus su šauliška veikla. Jaunųjų šaulių mokymas vyksta pagal keturių pakopų programą: pirmosios pakopos supažindina su šauliškumo pagrindais, trečioji orientuota į lyderių rengimą, o ketvirtoji tampa tiltu į suaugusiųjų šaulių gretas.
Stovyklų metu jaunuoliai įgyja tiek teorinių, tiek praktinių žinių – nuo Lietuvos istorijos ir pilietiškumo iki išgyvenimo ekstremaliomis sąlygomis, pirmosios medicinos pagalbos, lyderystės bei karybos pagrindų. Programą papildo žygiai, sportiniai iššūkiai, edukacinės veiklos ir tarptautiniai mainai. Labiausiai motyvuoti jaunieji šauliai turi galimybę dalyvauti stovyklose užsienyje.
Tarptautinė patirtis Švedijoje
Šią savaitę grupė jaunųjų šaulių lankosi Švedijoje, kur vykstančiame Žiemos kurse gilina žinias kartu su instruktoriais iš Försvarsutbildarna – savanoriškos gynybos mokymo organizacijos, rengiančios civilius ir kariškius įvairioms saugumo bei išgyvenimo situacijoms.
„Įsikūrę stovyklavietėje, gavome reikalingą įrangą, kurią naudojame žiemos kurse slidinėjant ir mokantis išgyvenimo žiemos sąlygomis. Iš karto išbandėme slides, mokėmės, kaip išvengti nušalimų, hipotermijos, traumų ir kaip elgtis kritinėse situacijose“, – pasakojo jaunuosius šaulius Švedijoje lydinti Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės personalo specialistė Elinga Kazielaitė.
Anot jos, jaunuoliai ne tik stiprina praktinius išgyvenimo įgūdžius žiemos sąlygomis, bet ir tobulina anglų kalbą, mokosi savarankiškai priimti sprendimus, pasirūpinti savimi ir šalia esančiu.
„Aktyviai veiklose dalyvaujantys, motyvuoti jaunieji šauliai nelieka nepastebėti – jiems sudaromos galimybės išvykti į kitas šalis ir dar labiau patobulėti, užmegzti naujų kontaktų. Po tokių išvykų jų naudą pajunta ne tik patys jaunuoliai, pokyčius pastebi ir tėvai, ir mokytojai“, – nuolatinį jaunųjų šaulių tarptautinį bendradarbiavimą vertina Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojas D. Jonušas.
Lyderio kursas – investicija į ateitį
Antrą kartą atostogų metu organizuojamas Jaunojo šaulio lyderio kursas. Pernai jis buvo išbandytas kaip pilotinis projektas, o šią savaitę moksleiviai leidžia laiką pagal jau ištobulintą, praktikoje patikrintą programą, orientuotą į jaunų žmonių poreikius.
Pasak šio kurso vadovo Aurimo Dzemydos, jaunojo šaulio lyderio kursas skirtas jaunuoliams, kurie nori augti, prisiimti atsakomybę ir tapti stipriais komandos lyderiais, ir tai nėra tik teorija.
„Tai praktinis mokymasis per patirtį, realias situacijas ir komandinį darbą. Dalyviai mokosi sklandžiau bendrauti, klausytis, suprasti kitus, motyvuoti komandą, priimti sprendimus ir prisiimti lyderio vaidmenį. Tai procesas, kuris padeda geriau pažinti save, stiprinti pasitikėjimą savimi ir augti kaip asmenybei, – vardija LŠS Pilietinio ugdymo skyriaus neformalaus švietimo mokytojas A. Dzemyda. – Organizacijai tai reiškia stipresnę, labiau motyvuotą ir pasiruošusią jaunąją kartą. Jauni žmonės įgyja ne tik žinių, bet ir realių gebėjimų veikti, bendradarbiauti ir prisiimti atsakomybę. Tai investicija į ateitį ir stiprią bendruomenę“.
Patiems jaunuoliams tokia stovykla – galimybė atpažinti savo stipriausias savybes, išbandyti save lyderio vaidmenyje, įgyti pasitikėjimo ir įgūdžių.
Žiemos kursas Švedijoje. LŠS nuotr.
„Šis kursas man padeda suvokti, kaip svarbu ne tik aiškiai perduoti informaciją, bet ir išklausyti kitą. Darbas grupėse padeda atskleisti geriausias savo savybes. Čia tobulinu bendravimo įgūdžius, kuriuos galėsiu pritaikyti ne tik Šaulių sąjungoje, bet ir kasdieniame gyvenime“, – sako jaunieji šauliai Uršulė ir Jovis.
Mokosi padėti čia ir dabar
Didelio susidomėjimo sulaukė Jaunųjų šaulių gelbėtojo kursas, kuriame jaunieji šauliai praktiškai mokosi teikti pagalbą ir gelbėti gyvybes. Tokios žinios ir įgūdžiai naudingi kiekvienam žmogui, nes niekada negali žinoti, kada to gali prireikti.
„Tai penkių dienų taktinės medicinos kursas, savo turiniu nesiskiriantis nuo organizuojamo suaugusiems šauliams ar kariams. Džiugu matyti, kad jaunuoliai, kurie šiuos kursus baigė anksčiau, šiandien jau asistuoja instruktoriams ir patys netrukus galės jais tapti“, – sakė kurso vadovė paramedikė Raimonda, jaunuosius šaulius mokanti drauge su kitais paramedikais – ilgamečiu specialiųjų operacijų pareigūnu bei šauliais iš Vilniaus „Sakalo“ kuopos.
„Dirbame su realistiškais mokomaisiais muliažais, pavyzdžiui, kraujuojančios galūnės modeliu. Tai leidžia praktiškai pamatyti ir suprasti, kaip atrodo masyvus kraujavimas ir kaip svarbu tokiu atveju veikti greitai ir tiksliai“, – stovyklos įspūdžiais dalijasi jaunasis šaulys Lukas.
„Medicinos sritis pasirodė viena įdomiausių – supranti, kad šios žinios reikalingos ne tik pratybose, bet ir kasdieniame gyvenime. Tai atsakomybė už šalia esantį žmogų“, – įsitikinusi stovykloje dalyvaujanti jaunoji šaulė Vytautė.
Patirtis ir įspūdžiai išlieka ilgam
Vilniaus regiono jaunieji šauliai vienoje iš žiemos stovyklų taip pat mokosi veikti sudėtingose situacijose.
„Jaunuoliams perduodami individualius ir kolektyvinius šauliškus įgūdžius kartu ugdome ir suvokimą, kad gyvenime rezultatą lemia ne vien motyvacija, o disciplina, nuoseklus darbas ir atsakomybė. Toks pasirengimas lavina žmogų, gebantį veikti atsakingai, ramiai ir užtikrintai“, – įsitikinęs Vilniaus šaulių rinktinės vado pavaduotojas Geraldas Pukelis.
Visų šauliškų stovyklų dalyviai pabrėžia, kad ši patirtis palieka ilgalaikį įspūdį ir naudą. „Stovyklos išmokė disciplinos, atsakomybės, o svarbiausia – čia radau tikrų draugų“, – tikino penktus metus stovyklose dalyvaujantis jaunasi šaulys Vilius.
Šiuo metu Lietuvoje jaunųjų šaulių būrelius visoje Lietuvoje lanko daugiau nei 6 tūkstančiai moksleivių. Būrelių veiklos ir stovyklos vaikams yra nemokamos – tai galimybė prasmingai praleisti laiką po pamokų, atostogas, stiprinti savo asmenybę ir tapti draugiškos bei stiprios šaulių bendruomenės dalimi.
***
Lietuvos šaulių sąjunga (LŠS) yra valstybės remiama savanoriška, pilietinės savigynos visuomenės organizacija, stiprinanti valstybės gynybinę galią, ugdanti pilietiškumą ir tautinį sąmoningumą, plėtojanti valstybės gynybos švietėjišką veiklą, teikianti pagalbą policijai ir civilinei saugai.
Tai unikali, analogų neturinti organizacija, nes LŠS vienija valstybės gynybai ir gyvenimui neabejingus asmenis. Šauliai veikia pagal LR Seimo priimtą atskirą organizacijos įstatymą ir statutą. Nepaisant tiesiogiai iš valstybės institucijų skiriamų užduočių, LŠS yra laisvų, savo laiką Tėvynės gynybai ir stiprinimui skiriančių žmonių organizacija.
Kiekvienas Lietuvos pilietis savanoriškai gali tapti organizacijos nariu ir save realizuoti veikdamas karybos, sporto ir kultūros srityse. Šauliškoms idėjoms visoje Lietuvoje šiandien neabejingi daugiau kaip 18 tūkst. piliečių nuo 11 metų amžiaus.
Lietuvos šaulių sąjunga