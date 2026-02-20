Gripui gydyti skirti receptiniai vaistai jau vaistinėse: primena, kodėl svarbu nedelsti

Asociatyvi Freepik nuotr.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, praėjusią savaitę, vasario 9–15 d., Lietuvoje dėl gripo į ligonines buvo paguldyta 212 asmenų ir registruota 10 mirties nuo gripo atvejų. Bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 liga rodiklis padidėjo ir siekė 1459,8 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Specialistų teigimu, vertinant daugiametę dinamiką, kol kas fiksuojamas gripo sezonui būdingas sergamumo pakilimas.
„Gintarinė vaistinė“ jau papildė receptinių vaistų, skirtų gripui gydyti, su veikliąja medžiaga Oseltamiviru atsargas, – rašoma vaistinės pranešime spaudai. Pajutus pirmuosius simptomus, vaistininkai ragina nedelsti ir laiku kreiptis į gydytoją, nes šio vaisto veiksmingumas priklauso nuo to, kaip anksti pradedamas gydymas, taip išvengiant galimų gripo komplikacijų.
Vaistininkės Raimondos Truncės teigimu, svarbu atkreipti dėmesį, kad gripui gydyti skiriami receptiniai vaistai, kurių veiklioji medžiaga yra Oseltamiviras, didžiausią naudą dažniausiai duoda tuomet, kai gydymas pradedamas ne vėliau kaip per dvi paras (48 val.) nuo simptomų pradžios. Vis dėlto šį gydymą gali būti tikslinga skirti ir vėliau, jei liga progresuoja, taip pat rizikos grupėms – sergantiems lėtinėmis ligomis ar vyresniems nei 65 metų asmenims.
„Šiuo metu gripui gydyti skirtą vaistą galima rasti didžiojoje dalyje „Gintarinių vaistinių“ ir nuolat vyksta papildymas. Šis receptinis vaistas veikia būtent gripo A ir B virusus, todėl sergant paprastojo peršalimo ligomis jų vartoti nėra tikslinga. Oseltamivirą, esant gripui, gydytojas gali paskirti visoms amžiaus grupėms, tik skiriasi dozės stiprumas. Gydytojai šiuos vaistus taip pat skiria ir šeimos nariams profilaktiniam vartojimui, jei bent vienam iš šeimos narių yra patvirtintas gripas“, – sako R. Truncė.
Jos teigimu, gripas paprastai prasideda staiga, o simptomai dažniausiai būna ryškesni nei įprasto peršalimo atveju. Dažniausi požymiai yra aukšta temperatūra, dažnai 38 °C ir daugiau temperatūra, stiprus galvos skausmas, raumenų ir sąnarių skausmai, bendras silpnumas ir nuovargis, sausas kosulys, gerklės skausmas, akių perštėjimas ir skausmas. Staigi sloga ar nosies užgulimas taip pat gali pasireikšti, tačiau rečiau nei peršalus, neretai vargina ir šaltkrėtis bei prakaitavimas. Vaikams gripą gali lydėti ir virškinimo simptomai – pykinimas, vėmimas ar viduriavimas.
„Gripo ir kitų kvėpavimo takų infekcijų paplitimas išlieka aukštas, todėl rekomenduojame atsakingai laikytis asmens higienos bei kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. Atsiradus peršalimo požymiams rekomenduojama likti namuose, vengti masinių susibūrimų ir artimo kontakto su kitais žmonėmis. Ypač svarbu nesilankyti pas vyresnius nei 65 metų ar lėtinėmis ligomis sergančius asmenis, o sunegalavusių vaikų nevesti į ugdymo įstaigas, kad infekcija neplistų. Susirgus patariama kreiptis į šeimos gydytoją ir laikytis jo nurodymų“, – pažymi vaistininkė.