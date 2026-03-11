Onuškio Donato Malinausko pagrindinėje mokykloje paminėtas signataro Donato Malinausko gimtadienis

Stasė Masilionienė, Trakų r. Onuškio Donato Malinausko pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui
Mokyklos aktų salėje šventėme 1918 m. Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signataro Donato Malinausko 157 gimtadienį ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 36 metines. Ypatingų istorinių datų paminėjimas subūrė visą mokyklos bendruomenę dar kartą pasikalbėti apie mūsų valstybę, kurioje gyvena, kuria ateitį, savo Tėvynę myli laisvi žmonės. Su Laisvės švente visus linksma daina pasveikino darželinukai, skambiai dainavo ir grojo mokyklos pradinukų ansamblis ,,Dainorėliai“ ir vyresniųjų mokinių kolektyvas ,,Šermukšnėlė“.
Renginio vedėjos Milana ir Lineta kalbėjo apie sudėtingus Lietuvos istorijos vingius, svarbiausias istorijos datas, įrašytas kiekvieno širdyje, laisvės, tiesos, tikėjimo ir meilės Tėvynei svarbą. Mokyklos direktorė linkėjo švęsti linksmai, dalyvauti renginiuose, augintis patriotiškumo jausmą, puoselėti mokyklos tradicijas, džiaugtis mažomis pergalėmis. Nuskambėjus mokyklos himnui pasijautėme laimingi – galime mokytis ir daryti tai, kas kuria Lietuvą.
Iš aktų salės visi skubėjo į mokyklos Kaziuko mugę. Mokyklos koridoriuje dešimtokai pakvietė į turgų. Ant stalų puikavosi mokinių ir jų tėvelių iš vakaro kepti skanėstai, mažųjų meistrų medžio darbai, paveikslai, įvairiausi papuošalai, pavasario puokštės iš natūralios gamtos, pražydo tulpės iš muilo, stalo dekoracijos. Mokytojos Nijolės Česnulevičienės ,,Etnokultūros sodų“ būrelio nariai ragino visus dalyvius būtinai daug pirkti, kad visiems metams užtektų, prekiautojus – pigiau parduoti, vaišinti, pasidalinti. Visi šoko, mokėsi žaidimų, dainavo skambias liaudies dainas. Skambėjo gražūs ir prasmingi žodžiai apie artėjantį pavasarį, prisiminti senolių papročiai, senosios turgaus tradicijos. Mokinių darbeliais papuošta mokykla, sukurtos šventės dekoracijos. Tėvų, mokinių ir mokytojų bendravimas – tai galimybė parodyti, kokia svarbi mokykla kiekvienam. Mokykloje vaikai ne tik daug mokosi, siekia asmeninės sėkmės, bet kaupia vertybinę patirtį, stengiasi pažinti savo istoriją ir kultūrą, planuoja savo gyvenimo kelią.
Trakų r. Onuškio Donato Malinausko pagrindinės mokyklos inform.
