Onuškio Donato Malinausko pagrindinėje mokykloje paminėtas signataro Donato Malinausko gimtadienis

2026-03-11
Onuškio Donato Malinausko pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai. Vilijos Niuniavienės nuotr.

 

Stasė Masilionienė, Trakų r. Onuškio Donato Malinausko pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui 

Mokyklos aktų salėje šventėme 1918 m. Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signataro Donato Malinausko 157 gimtadienį ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 36 metines. Ypatingų istorinių datų paminėjimas subūrė visą mokyklos bendruomenę dar kartą pasikalbėti apie mūsų valstybę, kurioje gyvena, kuria ateitį, savo Tėvynę myli laisvi žmonės. Su Laisvės švente visus linksma daina pasveikino darželinukai, skambiai dainavo ir grojo mokyklos pradinukų ansamblis ,,Dainorėliai“ ir vyresniųjų mokinių kolektyvas ,,Šermukšnėlė“.

Iš kairės į dešinę: mokytojos Daiva Žilionienė, Laima Žilionienė ir Nijolė Česnulevičienė. Stasės Masilionienės nuotr.

Renginio vedėjos Milana ir Lineta kalbėjo apie sudėtingus Lietuvos istorijos vingius, svarbiausias istorijos datas, įrašytas kiekvieno širdyje, laisvės, tiesos, tikėjimo ir meilės Tėvynei svarbą. Mokyklos direktorė linkėjo švęsti linksmai, dalyvauti renginiuose, augintis patriotiškumo jausmą, puoselėti mokyklos tradicijas, džiaugtis mažomis pergalėmis. Nuskambėjus mokyklos himnui pasijautėme laimingi – galime mokytis ir daryti tai, kas kuria Lietuvą.

Stasės Masilionienės nuotr.

Iš aktų salės visi skubėjo į mokyklos Kaziuko mugę. Mokyklos koridoriuje dešimtokai  pakvietė į turgų. Ant stalų puikavosi mokinių ir jų tėvelių iš vakaro kepti skanėstai, mažųjų meistrų medžio darbai, paveikslai, įvairiausi papuošalai, pavasario puokštės iš natūralios gamtos, pražydo tulpės iš muilo, stalo dekoracijos. Mokytojos Nijolės Česnulevičienės ,,Etnokultūros sodų“ būrelio nariai ragino visus dalyvius būtinai daug pirkti, kad visiems metams užtektų, prekiautojus – pigiau parduoti, vaišinti, pasidalinti. Visi šoko, mokėsi žaidimų, dainavo skambias liaudies dainas. Skambėjo gražūs ir prasmingi žodžiai apie artėjantį pavasarį, prisiminti senolių papročiai, senosios turgaus tradicijos. Mokinių darbeliais papuošta mokykla, sukurtos šventės dekoracijos. Tėvų, mokinių ir mokytojų bendravimas – tai galimybė parodyti, kokia svarbi mokykla kiekvienam. Mokykloje vaikai ne tik daug mokosi, siekia asmeninės sėkmės, bet kaupia vertybinę patirtį, stengiasi pažinti savo istoriją ir kultūrą, planuoja savo gyvenimo kelią.

Trakų r. Onuškio Donato Malinausko pagrindinės mokyklos inform.

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Trakų rajonas skiria 20 tūkst. eurų gabiems jaunuoliams: atrinkta 10 stipendijų gavėjų

„Trakų vasara 2026“: trijų dienų kelionė per ateitį, dabartį ir istoriją

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Rūdiškėse: patvirtintas finansavimas

Pradedami Totoriškių ežero pėsčiųjų tako įrengimo darbai

Renginiai

„Trakų vasara 2026“: trijų dienų kelionė per ateitį, dabartį ir istoriją

Onuškio Donato Malinausko pagrindinėje mokykloje paminėtas signataro Donato Malinausko gimtadienis

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną prisieks daugiau kaip tūkstantis šaulių

Kviečiame Trakų krašto literatus švęsti tarptautinę poezijos dieną

Kultūra

Trakų rajonas skiria 20 tūkst. eurų gabiems jaunuoliams: atrinkta 10 stipendijų gavėjų

Antano Matkevičiaus kūrybos popietė Bijūnuose

„Trakų vasara 2026“: trijų dienų kelionė per ateitį, dabartį ir istoriją

Lolita Jolanta Piličiauskaitė. Pasaka apie katiną Flioksą, kuris suprato pačią stebuklingiausią kalbą pasaulyje

Sveikata

Svarbi informacija moterims apie prevencinių programų vykdymo pasikeitimus

Kelio sąnario endoprotezavimas: kodėl operacija dar ne finišas, o tik startas į normalų judėjimą

Liaudies medicina šiandien: kas gali padėti, o kas gali sukelti pavojų?

Besiruošiantiems tekinti sulą – svarbiausios taisyklės