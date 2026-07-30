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Stiprinamas lietuvių kalbos mokymas tautinių mažumų mokyklose: didinamas pamokų skaičius ir skiriamas papildomas finansavimas

2026-07-302026-07-29
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Stiprinamas lietuvių kalbos mokymas tautinių mažumų mokyklose: didinamas pamokų skaičius ir skiriamas papildomas finansavimas
Asociatyvi Pixabay nuotr.

Nuo rugsėjo 1 d. tautinių mažumų mokyklų pradinukai lietuvių kalbos mokysis intensyviau. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skiria lėšų, kad 1–4 klasėse lietuvių kalbos ir literatūros pamokų skaičius padidėtų iki 7 valandų per savaitę – tiek pat, kiek skiriama ir tautinių mažumų gimtajai kalbai mokytis. 

Pagal nuo naujų mokslo metų galiosiančius Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosius ugdymo planus 2026–2027 mokslo metams, tautinių mažumų mokyklų 1–4 klasėse valstybinės kalbos pamokų skaičius didinamas nuo 5 iki 7 valandų per savaitę.

Svarbu tai, kad lietuvių kalbos pamokų skaičius didinamas nemažinant kitiems mokomiesiems dalykams skirto laiko. Taip užtikrinama, kad valstybinės kalbos mokymui būtų skiriama tiek pat kaip ir gimtosios kalbos pamokoms.

Atsižvelgdama į tai Vyriausybė patikslino Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą. Apskaičiuota, kad 2026 m. keturiems mėnesiams (nuo rugsėjo 1 d.) ugdymo planui įgyvendinti prireiks papildomų 700 tūkst. eurų, kuriuos ŠMSM skirs iš savo bendrųjų asignavimų. 93-ose tautinių mažumų mokyklose Lietuvoje mokosi per 9,5 tūkst. pradinukų.

Vėlesniais metais šiam tikslui planuojama skirti po daugiau nei 2 mln. eurų kasmet.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inform.

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