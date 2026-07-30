Kur palikti nebereikalingą elektroninę įrangą ir baterijas?

Tinkamai tvarkydami baterijų, elektros ir elektroninės įrangos atliekas, pasirūpinsite ne tik gamtos apsauga, bet ir savo sveikata. Kviečiame nekaupti nebenaudojamų prietaisų, tokių kaip telefonai, televizoriai ar kita elektronika, o pasinaudoti tam skirta atliekų surinkimo infrastruktūra.
Elektronikos atliekas galima nunešti į bet kurią elektronikos prietaisais ir įranga prekiaujančią vietą, jei tos atliekos yra tokios pačios paskirties, kaip jose parduodami gaminiai. Elektroninius įrenginius, kurių išoriniai matmenys ne didesni kaip 25 cm, galima palikti didesniuose prekybos centruose esančiose surinkimo dėžėse.
Be to, dėl nemokamo elektros ir elektroninės įrangos atliekų išvežimo galima kreiptis į gamintojų ir importuotojų organizacijas – asociaciją EEPA (https://www.epa.lt/) arba į Elektronikos gamintojų ir importuotojų asociaciją (https://manrupirytojus.lt/buitines-technikos-isvezimas/).
Nebenaudojamą elektroniką galima atiduoti ir elektronikos atliekas tvarkančioms įmonėms. Jeigu jos turi rinkos vertę, už jas dar ir bus sumokėta. Didžiųjų miestų gyventojai elektronikos atliekų gali atsikratyti dar paprasčiau – išsikviesti atliekų taksi ir jos bus išvežtos tiesiai iš jų namų.
Pasitaiko atvejų, kad atliekų surinkėjai atvykstantys į namus paimti elektros ir elektroninės įrangos atliekų dirba nelegaliai. Atkreipiame dėmesį, kad gyventojai perduodami jiems atliekas privalo prašyti atliekų perdavimą patvirtinančio dokumento, pavyzdžiui, atliekų perdavimo–priėmimo akto, atliekų vežimo lydraščio arba įmonės darbo pažymėjimo. Tai leis įsitikinti, kad atliekos bus sutvarkytos tinkamai.
Elektros ir elektroninės įrangos pirkėjai prekybos bei atliekų surinkimo vietose turi būti informuoti apie galimybę pasinaudoti nemokama atliekų išvežimo paslauga nurodant tokios paslaugos teikimo telefono numerį. Už tokį pirkėjų informavimą atsakingi įrangos gamintojai ir importuotojai.
Be to, elektros ir elektronikos įrangos atliekas galima atvežti į beveik visose savivaldybėse esančias 115 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių.
Svarbu žinoti, kad priėmimo vietoje elektros ir elektroninės įrangos atliekos gali būti nepriimamos, jeigu šiems prietaisams trūksta pagrindinių dalių, jose yra atliekų, nepriskiriamų elektros ir elektroninės įrangos atliekoms ar šios atliekos kelia pavojų darbuotojų sveikatai ar saugumui.
Elektros ir elektroninės įrangos atliekose yra ypač daug įvairių pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių, kurie, jas tvarkant netinkamai, gali patekti į aplinką ir ją užteršti, taip pat pakenkti žmonių sveikatai. Todėl labai svarbu, kad šios atliekos būtų atiduotos leidimus šiai veiklai turintiems atliekų tvarkytojams ir nebūtų ardomos tam neskirtose vietose.
Lietuvoje yra apie 9 tūkst. vietų, kur gyventojai gali priduoti naudotas nešiojamąsias baterijas ir akumuliatorius. Daugiausia šių atliekų surenkama mažmeninės prekybos vietose, kuriose stovi specialios talpos baterijoms rinkti. Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių platintojai privalo nemokamai iš gyventojų priimti senas baterijas ir akumuliatorius, nereikalaujant pirkti naujų.
Gyventojai naudotas baterijas ir akumuliatorius taip pat gali palikti biuruose, degalinėse, švietimo įstaigose ir viešose organizacijose pastatytose specialiose talpose šioms atliekoms rinkti arba perduoti tokias atliekas tvarkantiems atliekų tvarkytojams ar pristatyti į savivaldybių įsteigtas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles.
Automobiliams skirtas baterijas, akumuliatorius bei pramonines baterijas ir akumuliatorius taip pat galima priduoti tokias atliekas tvarkantiems atliekų tvarkytojams arba priduoti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Šios atliekos dažniausiai yra vertingos ir už jas atliekų turėtojui sumokama.
2024 m. Lietuvos vidaus rinkai buvo pateikta 83,4 tūkst. tonų elektros ir elektroninės įrangos, surinkta ir apdorota 25,8 tūkst. tonų elektros ir elektroninės įrangos atliekų. 2024 m. mūsų šalyje taip pat surinkta apie 13,1 tūkst. tonų baterijų ir akumuliatorių atliekų.
AM inform.
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