Vitalija Dovydėnienė, Paluknio „Medeinos“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Paluknio „Medeinos“ gimnazijoje liepos 22 d. vyko brandos atestatų teikimo šventė. Į ją susirinko mokytojai, abiturientai, jų artimieji bei draugai.
Ceremonijos pradžioje – Lietuvos Respublikos himnas, po jo – gimnazijos direktoriaus Vytauto Gusto žodis. Direktorius pasveikino abiturientus, palinkėjo sėkmės renkantis tolesnį gyvenimo kelią, kvietė nepamiršti aplankyti mokytojų ir mokyklos. Kalbėjo ir šventėje dalyvavusios viešnios. Trakų rajono savivaldybės vicemerė Jolanta Abucevičienė perdavė mero Andriaus Šatevičiaus sveikinimą. „Sėkmės Jūsų naujojo kelio pradžioje!“ – abiturientams palinkėjo meras. O Paluknio seniūnė Julija Virganavičienė jaunuoliams patarė ryžtingai siekti tikslų ir pasitikėti savo jėgomis, mokytojams ir administracijai padėkojo už prasmingą ir sunkų darbą.
Direktorius Vytautas Gustas, padedamas pavaduotojos ugdymui Vitalijos Dovydėnienės, abiturientams įteikė ne tik brandos atestatus, bet ir padėkos raštus, o klasės auklėtoja Liudmila Maksimec šiltai ir jautriai prisiminė kartu praleistus metus ir sakė neabejojanti, jog auklėtiniai net ir sunkiausiose akimirkose sugebės neprarasti vilties ir ryžto žengti pirmyn.
Svarbų etapą įveikę jaunuoliai mokytojams atsidėkojo gėlių žiedais, o jiems savo sveikinimus, linkėjimus bei gėlių žiedus skyrė artimieji bei draugai. Salėje ilgai netilo palaikymo šūksniai, garsūs plojimai. Jaukios ir šiltos šventės pabaigoje – nuotaikinga ir įsimintina fotosesija.
Šį kartą „Medeina“ atsisveikino su XXX laidos abiturientais.
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