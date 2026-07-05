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Liepos 6-ąją Trakuose – 400 naujų šaulių priesaika

2026-07-052026-07-05
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Liepos 6-ąją Trakuose – 400 naujų šaulių priesaika
Priesaika. LŠS nuotr.

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dieną istoriniame Trakų pilies kieme Lietuvos šaulių sąjungos gretas papildys apie 400 naujų narių. Tiek kandidatų duos iškilmingą šaulio priesaiką ir taps Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės nariais.

Naujų šaulių priesaikos ceremonija Trakuose jau tapo gražia Valstybės dienos tradicija, simbolizuojančia piliečių apsisprendimą tarnauti Lietuvai ir būti pasirengusiam prisidėti prie jos saugumo.

Lietuvos šaulių sąjunga – 1919 m. įkurta savanoriška sukarinta organizacija, telkianti ir rengianti Lietuvos piliečius visuotinei valstybės gynybai. Šiuo metu ji vienija apie 20 tūkst. narių – įvairių profesijų žmones ir jaunuosius šaulius nuo 11 iki 18 metų. Organizacija yra integrali valstybės gynybos, krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos dalis, ugdanti pilietiškumą, atsparumą ir pasirengimą veikti ekstremalių situacijų metu.

Lietuvos šaulių sąjungos inform.

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