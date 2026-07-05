Liepos 6 d. kartu giedokime himną

Jau šį pirmadienį visi kartu švęsime Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir Tautiškos giesmės dieną!
Kviečiame susiburti bendrystei ir vieningai giedoti „Tautišką giesmę“.
Teikiame vietų sąrašą Trakų rajone, kur laukiami visi norintys prisijungti prie tradicijos, kasmet sujungiančios lietuvius visame pasaulyje.
Liepos 6 d. 20.30 val. „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ Trakuose
Trakų kultūros ir meno centras, Vytauto g. 69, Trakai
20.30 val. Pasidainavimai su folkloro ansambliais „Verknė“ ir „Radasta“
21.00 val. Tautiškos giesmės giedojimas
Liepos 6 d. 20.20 val. Valstybės dienos minėjimas Lentvaryje
Prie Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios, Mokyklos g. 17, Lentvaris
20.20 val. renginio pradžia
20.30 val. vakaro atlikėja Kamilė Smaidžiūnaitė
21.00 val. Tautiškos giesmės giedojimas
Liepos 6 d. 21.00 val. Tautiškos giesmės giedojimas Rūdiškėse
Rūdiškių kultūros centro aikštė, Statybininkų g. 23, Rūdiškės
21.00 val. Tautiškos giesmės giedojimas
21.05 val. pasidainavimas su „Diemedžiu“
Liepos 6 d. 19.00 val. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės diena Bijūnuose
Trakų rajono Bijūnų universalaus daugiafunkcio centro aikštė, Mokyklos g. 2, Bijūnai
19.00 val. Renginyje koncertuos ansamblis „Pinavija“, kapela „OCH“, atlikėjas Radži
21.00 val. Tautiškos giesmės giedojimas
Liepos 6 d. 20.00 val. Valstybės dienos minėjimas Rykantuose
Rykantų universalaus daugiafunkcio centro aikštė, Vilniaus g. 5, Rykantai
20.00 val. Edukacija „Karaliaus karūna“
20.00 val. Rykantų UDC estradinės grupės šventinis koncertas
21.00 val. Tautiškos giesmės giedojimas
Liepos 6 d. 21.00 val. „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ Aukštadvaryje
Centrinė aikštė, Draugystės g. 1A, Aukštadvaris
Liepos 6 d. 21.00 val. „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ Onuškyje
Kipro Petrausko aikštė, Onuškis
Liepos 6 d. 20.30 val. „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ Grendavėje
Žuklijų piliakalnis, Piliakalnio g., Žuklijai
Liepos 6 d. 21.00 val. „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ Senuosiuose Trakuose
Senųjų Trakų parkelis, Jaunystės g., Senieji Trakai
Liepos 6 d. 21.00 val. „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ Paluknyje
Seniūnijos aikštė, Parko g. 1, Paluknys
Liepos 6 d. 21.00 val. „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ Tiltuose
Prie Tiltų kaimo kryžiaus, Tvenkinio g., Tiltai
Liepos 6 d. 21.00 val. „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ Dusmenyse
Pijuoso kalnas, Ežero g., Dusmenys
Trakų rajono savivaldybės informacija
Palikite komentarą