Bitininkai kviečia į šventę!

Šventės programa ir veiklos
- Laikas ir vieta: Rugpjūčio 1–2 d., Arklio muziejus, Niūronys (Anykščių r.).
- Mugė ir parodos: Nuo 9:00 iki 21:00 val. veikia bitininkystės inventoriaus, bičių produktų bei tautodailės dirbinių mugė.
- Paskaitos ir seminarai: Vyksta pranešimai apie apiterapiją, manukos medų, bitininkystės selekciją bei darbą su bitėmis.
- Konkursai ir varžybos: Organizuojami konkursai „Skaniausias šventės medus“, „Gaminu su medumi ir iš medaus“, taip pat karalienės paieškos avilyje rungtynės.
- Koncertai: Vakaro programoje numatyti grupių „Kitava“, „Bernužėliai“ bei Deivio ir Renatos Norvilų pasirodymai.
Lietuvos bitininkų sąjungos inform.
Palikite komentarą