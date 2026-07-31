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Bitininkai kviečia į šventę!

2026-07-312026-07-31
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Bitininkai kviečia į šventę!

Šventės programa ir veiklos
  • Laikas ir vieta: Rugpjūčio 1–2 d., Arklio muziejus, Niūronys (Anykščių r.).
  • Mugė ir parodos: Nuo 9:00 iki 21:00 val. veikia bitininkystės inventoriaus, bičių produktų bei tautodailės dirbinių mugė.
  • Paskaitos ir seminarai: Vyksta pranešimai apie apiterapiją, manukos medų, bitininkystės selekciją bei darbą su bitėmis.
  • Konkursai ir varžybos: Organizuojami konkursai „Skaniausias šventės medus“, „Gaminu su medumi ir iš medaus“, taip pat karalienės paieškos avilyje rungtynės.
  • Koncertai: Vakaro programoje numatyti grupių „Kitava“, „Bernužėliai“ bei Deivio ir Renatos Norvilų pasirodymai.

Lietuvos bitininkų sąjungos inform.

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